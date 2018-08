Temptation Island: il messaggio di Bianca Atzei che fa emozionare Lara

By

Temptation Island, Bianca Atzei scrive a Lara: il messaggio della cantante che fa emozionare la ragazza

Lara Zorzetto è stata sicuramente una delle protagoniste indiscusse dell’ultima edizione di Temptation Island. Il programma, di fatto, le ha permesso di raggiungere una popolarità incredibile, tant’è che in questi giorni moltissimi sono stati i volti noti che le hanno scritto parole di stima e di affetto. Tra questi, nelle ultime ore, una persona molto conosciuta dal pubblico del piccolo schermo ha sorpreso Lara. Si tratta, nello specifico, di Bianca Atzei, cantante ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi. Quest’ultima, infatti, ha voluto mandare un messaggio alla protagonista di Temptation che, come dimostra l’ultima immagine condivisa dalla Zorzetto, tanto è stato apprezzato dal mittente.

Temptation Island, Bianca Atzei manda un messaggio a Lara Zorzetto: “Avrei voluto un po’ del tuo coraggio”

“Sei una grande” ha scritto Bianca Atzei a Lara Zorzetto su Instagram “Avrei voluto un po’ del tuo coraggio. Goditi la vita”. Il messaggio della cantante, qualche ora dopo, è stato subito condiviso con entusiasmo da Lara sul suo profilo. Alla stories, inoltre, la fidanzata di Temptation Island più popolare del web ha voluto aggiungere le sue personali considerazioni. “Non ci posso credere. Onorata e lusingata”, con queste parole (e diversi cuori e faccine sorridenti) la Zorzetto ha difatti palesato senza remore la sua emozione. Lara da Temptation sarà pure uscita single ma, ad oggi, l’affetto del pubblico e delle persone che la seguono di certo le stanno dando molte soddisfazioni.

Temptation Island: Lara Zorzetto star del web

Già dopo le prime puntate di Temptation Island il nome di Lara Zorzetto era uno dei più ricercati sui social. Facce ed espressioni strane accompagnate dalle sue frasi ad affetto l’hanno letteralmente resa una star del web. Su internet, infatti, le gif e i meme con lei protagonista ancora adesso spopolano, tant’è che molti oggi sono quelli che continuano a richiedere a gran voce il trono di Uomini e Donne per lei a settembre,