Lara di Temptation Island: la Zorzetto nuova star del web

Temptation Island, Lara Zorzetto: tutti pazzi per la fidanzata di Michael

nella seconda puntata di Temptation Island gli occhi dei telespettatori sono stati puntati tutti sulla simpaticissima Lara Zorzetto. La fidanzata di Michael ha senza dubbio dato il meglio di sé. Con grande stupore da parte del pubblico, la giovanissima ragazza ha regalato perse di saggezza trash come non ci fosse un domani. In pochi minuti, la donna è divenuta una vera e proprio star dei social. Sono davvero tante le persone che hanno approvato i suoi modi di fare e di dire, tant’è che innumerevoli persone hanno addirittura richiesto di creare dei meme con le stranissimi e divertentissime espressioni facciali della Zorzetto. Se nel corso della prima puntata non aveva avuto modo di farsi conoscere fino in fondo, ora il pubblico ha imparato ad apprezzarla.

Lara Zorzetto a Temptation Island: il pubblico la ama

In pochi minuti, alcune delle frasi pronunciate da Lara nel corso della seconda puntata di Temptation hanno fatto il giro del web. In brevissimo tempo, la Zorzetto è divenuta una vera star del web e le sue espressioni sono divenute dei simpatici meme, spargendosi a macchia d’olio sui social. Tra tutti, restano impressi: “Lo smonto come un mobile dell’Ikea”, “Lo sotterro” e “Te la do io la spinta amò.” Insieme alle frasi pronunciate, sono rimaste impresse a tutti anche le sue smorfie. L’espressione facciale di Lara ha infatti conquistato l’intero mondo social. Sul web non stanno facendo altro che condividere alcuni mini-video sulle reazioni avute dalla bella fidanzata di Michael.

Temptation Island, seconda puntata: Lara Zorzetto protagonista indiscussa

Durante la messa in onda della seconda puntata di Temptation Island non si è fatto altro che leggere commenti di ogni tipo nei riguardi di Lara. Alcune persone credono che la ragazza abbia recitato per tutto il tempo, mentre altri l’hanno a dir poco amata. In ogni caso, la Zorzetto è una di quelle che non finirà assolutamente nel dimenticatoio.