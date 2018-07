Lara e Michael di Temptation Island: tradimento inaspettato

Temptation Island, Lara: Michael ha tradito la Zorzetto

Scoop a dir poco sorprendente quello che è venuto a galla nella seconda puntata di Temptation Island. Lara ha rivelato un inaspettato retroscena sulla sua vita di coppia con Michael. I due hanno alcuni problemi da quando lui ha finto di essere single con una ragazza conosciuta per caso. Una volta scoperto l’errore commesso dal suo uomo, la Zorzetto non è riuscita a perdonarlo nell’immediato e hanno continuato ad avere problemi nei momenti di intimità e nella convivenza in generale. Prima di partire per la trasmissione condotta da Filippo Bisciglia, la coppia si era fatta delle promesse che non sono però state mantenute. Lei non avrebbe dovuto raccontare nulla di ciò che aveva scoperto prima di partire per l’isola delle tentazioni. Nonostante ciò, la donna ha rivelato ad uno dei tentatori di aver scoperto di essere stata tradita per la seconda volta.

Lara tradita da Michael prima di Temptation Island

Di fronte ad una scoperta simile, la ragazza è rimasta a dir poco scioccata. Nonostante tutto ciò, però, i due hanno comunque deciso di partecipare a Temptation. Bisciglia ha fatto vedere a Michael il video in cui la Zorzetto racconta al tentatore l’errore commesso dal suo fidanzato. La reazione del ragazzo non è stata delle migliori. Il giovane ha dichiarato che la sua donna avrebbe anche potuto fare a meno di far uscire fuori determinate cose. Il presentatore ha poi chiesto al diretto interessato la sua versione dei fatti. Il De Giorgio ha svelato di aver tradito la sua fidanzata a causa della mancanza di rapporti intimi da circa un anno.

Lara e Michael: tradimento poco prima di Temptation Island

Tale racconto ha lasciato tutti i telespettatori di Temptation Island senza parole. A quanto pare, per questa coppia i tradimenti sono arrivati ancor prima di mettere piede in Sardegna. Tra il pubblico c’è chi giustifica lui e chi non crede assolutamente che Michael possa giustificare uno sbaglio così grande. Alla fine di questo percorso, la coppia riuscirà a superare questo grande momento di crisi?! Staremo a vedere. Al momento, le cose non sembrano promettere nulla di buono. Lei non fa altor che lamentare le mancanze di lui, mentre De Giorgio crede che lei sia a volte un po’ troppo pesante.