Temptation Island e gli ascolti record: merito di Maria, ma anche della Rai

Temptation Island non delude, almeno per quel che riguarda gli ascolti. Il reality estivo dei sentimenti, capitanato da Filippo Bisciglia, veleggia con uno share abbondantemente oltre il 20% (l’ultima puntata in onda, la terza, ha fatto registrare il 22,6%). Niente male! Ma quale è il segreto? Quali sono gli ingredienti che continuano a rendere appetibile il programma? Diversi, e non tutti sono attribuibili a Mediaset. La Rai infatti sta facendo la sua parte indirettamente nel decretare il trionfo dello show della concorrenza. Ma si riavvolga il nastro: nonostante l’emergenza sanitaria, Maria De Filippi – che produce la trasmissione con la sua Fascino – è riuscita comunque a convincere i vertici dell’azienda a non rinunciare al reality (e già questo è un punto a suo favore). Dopodiché si è passati ai casting, alla quarantena dei concorrenti, alle registrazioni e infine alla messa in onda. Messa in onda che non ha alcuna contro-programmazione. Ed è qui che entra in gioco mamma Rai.

Temptation Island, assente la contro-programmazione Rai

In un’estate anomala per ogni settore – si è tutti reduci dal lockdown – anche la tv ha rallentato parecchio. C’è chi però non si è fermato, come Maria De Filippi. E voilà, nella calura di luglio non manca infatti l’appuntamento con Temptation Island. Su Rai Uno invece si procede con le repliche di programmi e serie tv. Tutta manna dal cielo per Filippo Bisciglia, che non ha rivali. Appare più che chiaro che gli ottimi riscontri di share siano anche da ricondurre a una totale mancanza di ‘avversari’. Certo bisogna pur dare a Cesare quel che è di Cesare: il cast, per l’ennesima volta (quest’anno c’è stata anche la novità della formula che ha mescolato Nip e Vip), sta rispettando le attese, le colonne sonore sono sempre azzeccatissime, Bisciglia ormai si muove in scioltezza nel condurre il racconto. Insomma, già di per sé tutto funziona, se addirittura non ci sono ‘rivali’ con cui scontrarsi in tv, praticamente la strada verso il successo non è solo piuttosto semplice bensì è spianata.

Temptation Island, in arrivo una versione anche a settembre

Gli affezionati del programma di Canale 5 potranno godere di nuove puntate a settembre, quando andrà in onda una nuova versione del reality. Alla guida ci sarà Alessia Marcuzzi, che ha condotto l’ultima edizione nip della trasmissione.