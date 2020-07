Temptation Island, Antonio e Annamaria: spuntano le presunti amanti di lui

Colpo di scena dopo la prima puntata di Temptation Island 2020. Sul profilo Instagram del programma, sotto la foto di Annamaria e Antonio, sono spuntati i commenti delle presunti amanti di lui. Ovvero delle donne, ben quattro, che hanno assicurato di aver avuto delle relazioni amorose con lo scugnizzo napoletano quando il rapporto con Annamaria era già ben avviato. Le presunti amanti hanno sbandierato ai quattro venti che Martello, questo il cognome di Antonio, avrebbe raccontato loro diverse bugie. Stando alle segnalazioni Antonio avrebbe l’abitudine di tradire Annamaria e di inventarsi vite parallele. Spacciando così, in alcuni casi, la figlia avuta da una precedente relazione come la nipote o raccontando di una passata carriera da calciatore che in realtà non ci sarebbe mai stata. Sui social network, dunque, Antonio è stato dipinto come un traditore seriale, pronto a mentire pur di vivere nuove avventure e passioni.

Temptation Island, cosa hanno detto le presunti amanti su Antonio Martello

“Antonio quante bugie hai raccontato? Comunque mi auguro che tu sia cresciuto, ma il ludo perde il pelo ma non il vizio”, ha scritto su Instagram una delle quattro donne che ha puntato il dito contro Antonio Martello. “Non cambierà mai. È un grande attore, mai avuto dubbi su di lui”, ha commentato un’altra. “Io addirittura sapevo che giocava a calcio… e l’anno scorso che la figlia era la nipote”, ha fatto sapere una terza donna. Qualcuna è poi scesa più nel dettaglio: “A giugno 2019 mi ha portato a Sorrento a parlare con il suo medico. Il 31 dicembre 2019 stava a casa mia… Figurati un po’”. Un’altra presunta amante ha aggiunto: “L’ultimo messaggio qualche mese fa a me!”. “La fidanzata perdona sempre”, ha ammesso una delle quattro. Mentre altre due hanno rivelato di non sapere nulla di questa presunta vita parallela di Antonio: “Non sapevo fosse fidanzato e neppure separato”.

Antonio e Annamaria protagonisti della prima puntata di Temptation Island

Come replicheranno Antonio e Annamaria a queste segnalazioni così pesanti? Intanto i due sono stati tra i protagonisti della prima puntata di Temptation Island 2020. Martello ha cominciato a instaurare un certo feeling con le tentatrici del reality show e durante un momento di svago ha bollato Annamaria come “ex”. Un gesto che ha distrutto la ragazza, che ha trovato un appoggio valido in Antonella Elia. Quest’ultima ha cercato di spronare la napoletana a mollare il compagno e a rifarsi una vita lontana da lui. Ad oggi non sappiamo se Antonio e Annamaria sono usciti insieme dall’Is Morus Relais o se hanno deciso di prendere strade differenti. La produzione tiene la bocca ben cucita sulle registrazioni e poche sono le anticipazioni messe a disposizione.

Chi sono Antonio e Annamaria di Temptation Island

Annamaria (43 anni) e Antonio (33 anni) vivono a Napoli e sono fidanzati da due anni e mezzo. Lei, con un matrimonio alle spalle, fa la segretaria in un’azienda, lui, papà di una bimba di 3 anni avuta da una precedente relazione, lavora come rider per una compagnia di food delivery. Per lei Temptation Island è l’occasione per scoprire se vale la pena investire il proprio tempo e donare il proprio amore ad un uomo più giovane e di cui non si fida al 100%. Antonio, invece, non ha dubbi: “Partecipo a Temptation Island per dimostrare ad Annamaria che sono cambiato, che di me si può fidare e mi auguro che lei capisca che sono pronto ad essere l’uomo che vuole”.