Annamaria e Antonio: terribile gaffe, soldi e storia strappalacrime

La storia di Annamaria a Temptation Island ha colpito tutti i telespettatori. Ha preso parte al reality delle tentazioni insieme al fidanzato Antonio, di 33 anni, al fine di dare una svolta alla loro relazione. In particolare, il giovane deve cercare di dimostrarle che si può finalmente fidare di lui. Non solo, Antonio è convinto di essere l’uomo giusto per Annamaria. Ma ecco che il percorso per la 43enne non è iniziata molto bene. Infatti, le fidanzate sono state chiamate nel pinnettu già nei primi due giorni, proprio per filmati riguardanti il 33enne. Ed ecco che sono arrivate le prime delusioni per Annamaria, che dopo aver visto il fidanzato divertirsi in compagnia delle tentatrici si è sfogata con Antonella Elia, sua compagna di avventura. Alla showgirl ha confessato la sua triste storia, che non ha potuto non emozionare il pubblico di Canale 5. La 43enne napoletana, purtroppo, è stata costretta ad affrontare non poche difficoltà insieme alla madre. Ma a spaventarla non è la fatica, ma l’amore! Questa è la frase che ha, più di tutte, colpito i telespettatori.

Annamaria di Temptation Island 2020: la sua storia commuove tutti

“A me spaventa più l’amore che la fatica“, ha dichiarato Annamaria in lacrime, nel corso della prima puntata di Temptation Island 2020. La segretaria napoletana si è lasciata andare a un lungo sfogo con Antonella Elia. Alla showgirl ha raccontato di essersi quasi pentita di aver compiuto con Antonio un passo importante, ovvero ristrutturare casa sua. In questa abitazione, Annamaria ha sempre vissuto con i genitori. Dopo la morte del padre, ha deciso di stare accanto a sua madre e di non abbandonarla. Durante la loro frequentazione, Antonio pare abbia deciso di tornare dalla sua ex moglie, con cui ha avuto una bambina di 3 anni. Dopo essersi reso conto dei sentimenti che provava nei confronti di Annamaria, il 33enne avrebbe scelto di fare un gesto importante: iniziare con lei una convivenza. Ma questa loro decisione ha portato entrambi a richiedere un prestito, che ovviamente deve essere restituito. E proprio parlando di questa scelta, Annamaria ha fatto intendere di non vivere in una bella situazione economica.

Temptation Island, Annamaria e Antonio: lei parla della sua situazione economica ed entra nel cuore del pubblico

Per convivere al meglio, Annamaria e Antonio di Temptation Island sono poi andati a convivere. Ma ora la 43enne ha non pochi dubbi sul ragazzo, tanto che oggi teme di aver compiuto un passo troppo grande. In particolare, Annamaria ha paura di aver fatto un errore a ristrutturare casa, in quanto ora si ritrova a dover ripagare il prestito utilizzato per i lavori. La 43enne ha fatto intendere, durante il suo sfogo, di non essere in una situazione economica molto buona. Infatti, ha poi dichiarato: “Non mi vedi mai indossare vestiti firmati”. La Elia ha cercato di rassicurarla e, allo stesso tempo, di metterla in guardia su Antonio, che appare come un uomo non poi così responsabile. Una storia, quella di Annamaria, che ha commosso i telespettatori. Sono diversi i messaggi di affetto sui social indirizzati proprio alla 43enne napoletana.

Annamaria e Antonio, Temptation Island 2020: lui fa una gravissima gaffe nella prima puntata

Nel corso della prima puntata, Antonio ha commesso anche una gravissima gaffe. Scendendo nel dettaglio, durante il falò Filippi Bisciglia ha consegnato ad Annamaria un filmato, in cui abbiamo visto il 33enne parlare di lei definendola “ex”. Le parole di Antonio hanno colpito nel profondo la donna, la quale è apparsa davvero provata!