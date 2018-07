Temptation Island anticipazioni: Michael nella camera della tentatrice

Anticipazioni Temptation Island ultima puntata: Michael nella stanza della tentatrice Rita

Temptation Island 2018 è giunto alla sua conclusione. Mercoledì 1 agosto andrà in onda su Canale 5 l’ultima puntata di questa edizione, condotta come sempre da Filippo Bisciglia. Protagonisti indiscussi della puntata saranno ancora una volta Lara e Michael. Dopo aver rifiutato il falò di confronto anticipato con la fidanzata, il tatuatore è andato avanti con il suo weekend in compagnia della single Rita. E proprio nelle 48 ore di divertimento e passione, Michael si è intrufolato nella camera da letto di Rita. Una scena che non è passata inosservata alle telecamere della produzione e alla stessa Lara, che ha poi visionato il filmato nel pinne tu. La stilista ha dunque deciso di porre poi fine alla relazione con Michael.

Il falò di confronto tra Raffaela e Andrea Celentano

Falò turbolento pure per Raffaela Giudice e Andrea Celentano. Quest’ultimo è stato tentato dalla single Teresa Langella – per la quale ha pure pianto – e Raffaela è andata su tutte le furie. La giovane napoletana sembrava pronta a chiudere la lunga storia d’amore ma, secondo alcune indiscrezioni, pare che Raffaela e Andrea stiano ancora insieme.

La fine tra Martina e Gianpaolo a Temptation Island

Sembra invece definitivamente rotto il legame tra Martina e Gianpaolo. Lei ha baciato il tentatore Andrew e ha poi chiamato il suo fidanzato con il nome del single. Una grave gaffe che ha mandato su tutte le furie Gianpaolo, che ha improvvisamente lasciato il falò di confronto.

Nota bene: dopo la puntata finale del 1 agosto, Canale 5 trasmetterà lunedì 6 agosto uno speciale sulle coppie e su cosa è successo dopo la fine delle registrazioni in Sardegna.