Temptation Island anticipazioni terza puntata, Anna tornerà? Nuova coppia

Le anticipazioni della terza puntata di Temptation Island annunciano novità per le coppie rimaste in gioco. Innanzitutto, il pubblico li vedrà accogliere due nuovi protagonisti: Francesca e Salvatore. I due, come già era stato rivelato da TvBlog, approdano nel reality delle tentazioni dopo ormai diversi giorni. Questa nuova coppia si mette in gioco e, per quel poco che è possibile vedere nel video di anticipazioni, si separa in modo sereno. Inizia così un nuovo percorso all’interno del programma condotto da Alessia Marcuzzi. Ma questo non è l’unico colpo di scena della prossima puntata. Non mancano i momenti di tensione per fidanzati e fidanzate. In particolare, Davide appare sempre più sconvolto dal comportamento di Serena, la quale sembra aver ritrovato se stessa. La gelosia di lui è evidente, ma ora la ragazza non ha intenzione di tornare a fare la vita di prima. Nel corso della terza puntata, Serena continua a trascorrere il suo tempo con il tentatore Ettore e questo dà molto fastidio a Davide. Nel frattempo, il pubblico di Canale 5 assisterà a un secondo confronto tra Anna e Gennaro!

Temptation Island terza puntata anticipazioni: Francesca e Salvatore nuova coppia, Anna incontrerà Gennaro per il falò straordinario?

La prossima puntata di Temptation Island vede l’entrata in scena della nuova coppia, composta da Francesca e Salvatore. Oltre ciò, i telespettatori si ritroveranno nuovamente ad assistere a un confronto tra Anna e Gennaro. Resta da capire, però, se la Ascione accetta di incontrare una seconda volta il fidanzato. I due hanno affrontato un falò di confronto davvero turbolento, durante il quale anche la Marcuzzi si è mostrata abbastanza confusa. Non è arrivato il lieto fine per loro, dopo le varie accuse. Come ha annunciato Alessia, il percorso di questa coppia non si è concluso così. Infatti, i telespettatori hanno visto Gennaro tornare di fronte alla Marcuzzi per un secondo confronto con Anna. Quest’ultima accetta di incontrarlo?

Anticipazioni Temptation Island, Gennaro chiede un altro falò di confronto con Anna

Non resta che attendere la prossima puntata per scoprire se Anna accetta di confrontarsi nuovamente con Gennaro. Quest’ultimo ha capito di non poter lasciare il reality senza la Ascione e, pertanto, ha deciso di tentare un’ultima carta. Intanto, le altre coppie continuano a vivere i loro percorsi, tra rabbia e delusione. Duro momento per Davide, che sembra non voler scendere a compromessi con Serena.