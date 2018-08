Temptation Island anticipazioni: la storia di Andrea e Raffaela continua fuori

Temptation Island, Andrea e Raffaela stanno ancora insieme: la conferma arriva sui social

Sembra procedere a gonfie vele la storia d’amore tra Andrea e Raffaela di Temptation Island. I due, come molti sanno, sono usciti insieme dal programma ma, per regolamento, non possono ancora mostrarsi insieme sui social (almeno fino alla fine della trasmissione). Un silenzio, quello di tutti i partecipanti, che dovrà essere mantenuto per lo meno fino alla messa in onda dell’ultima puntata del docu-reality. Lo scopo della produzione di Temptation, nello specifico, è quello di mantenere alta l’attenzione del pubblico, impedendo alle coppie di anticipare sui social fatti e notizie su cui verrà fatta chiarezza stasera. A mantenere il riserbo, però, non ci sono riusciti Andrea e Raffaela che, su Instagram, hanno caricato un video dove (anche se indirettamente) hanno confermato di stare ancora insieme.

Temptation Island, anticipazioni ultima puntata: Filippo Bisciglia intervista le coppie

Quello a cui assisteremo stasera, di fatto, sarà una sorta di recap post Temptation Island. Filippo Bisciglia, infatti, intervisterà le coppie ad un mese di distanza dall’inizio delle riprese. Proprio come successo con il falò di confronto tra Lara e Michael, nell’ultima puntata di Temptation Island avremo modo di scoprire come gli intrighi amorosi si sono risolti (o complicati) dopo il programma. Oggi, però, su una coppia possiamo già anticipare qualcosa. Si tratta, come anticipato sopra, di Andrea e Raffaela. I due, dopo essere usciti insieme dal programma, stanno ancora insieme fuori. Nessun ripensamento o crisi di coppia. Come facciamo a saperlo? Nell’ultima Instagram stories pubblicata da Andrea, prestando un po’ di attenzione, è possibile sentire la voce della fidanzata che, in macchina, afferma: “Andrè non puoi mettere niente!”.

Temptation Island, Raffaela perdona Andrea ma viene criticata sui social: il web non apprezza

Temptation Island è forse uno dei programmi più seguito e commentato dal web. Non raramente, infatti, i protagonisti spesso devono fare i conti con i duri attacchi degli utenti che, per un motivo o per un altro, non sempre condividono le loro scelte. L’ultima ad essere stata presa di mira sui social, per esempio, è stata proprio Raffaela. Il fatto che la ragazza abbia perdonato il suo fidanzato, dopo tutto quello che era successo al villaggio, non è stato apprezzato dal popolo di internet. Il pubblico cambierà idea stasera? Per scoprirlo, ovviamente, non ci resta che aspettare.