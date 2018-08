Lara e Michael dopo Temptation Island: scoperta inaspettata dopo il falò

Lara e Michael dopo Temptation Island: la Zorzetto fa una scoperta inaspettata dopo il falò di confronto

Il falò di confronto più atteso di questa edizione di Temptation Island è sicuramente quello tra Lara Rosie Zorzetto e Michael De Giorgio. I due si sono lasciati durante il falò di confronto, dopo il quale la 26enne fa una scoperta davvero inaspettata. Lei è molto amata dal pubblico di Canale 5, per i suoi modi di fare e per l’astuzia che ha usato per far uscire fuori ogni lato del tatuatore. Il 30enne, dall’altra parte invece, non è sicuramente una dei partecipanti preferiti dei telespettatori durante questa edizione. Lei è riuscita a trarlo in inganno, chiedendo alla produzione di riprenderlo mentre lui è convinto di non essere sotto gli occhi delle telecamere. Proprio in questo modo, Lara ha avuto le conferme che voleva. Nel frattempo, la 26enne ha scelto di farsi corteggiare dal tentatore Giuseppe, in quanto stanca di vedere i filmati che ritraggono il fidanzato mentre parla negativamente di lei. Non solo, Michael si è anche fatto trasportare dalla tentatrice Rita, con cui ha trascorso tanto tempo. Proprio lei ha sorpreso tutti, in quanto ha deciso di rivelare di non essere d’accordo con il comportamento del tatuatore. Quest’ultimo, convinto di non essere ripreso, ha dichiarato di essere pronto a fingere per arrivare fino alla fine come una vittima. Questa scelta non è stata apprezzata da Rita.

Lara e Michael al falò di confronto: la Zorzetto sicura di ciò che vuole

Durante il falò di confronto, Lara può finalmente dire tutto ciò che pensa dopo aver trascorso 21 giorni ad assistere a scene che non avrebbe voluto vedere. “A te di me non te ne frega niente, te lo dico io”, è sicura di questo Lara. “Se ero tutta la tua vita nel letto con altre non ci finivi”, la 26enne è molto arrabbiata con Michael con cui è stata per due anni e mezzo. Il 30enne ammette di non aver mai avuto intenzione di legarsi con le tentatrici più di tanto.“Tu vuoi apparire pulito agli occhi degli altri”, di questo è convinta Lara. “Sono rimasto fino all’ultimo giorno perché ti avevo promesso che non me ne andavo”, risponde invece Michael, ma il pubblico e la stessa Zorzetto non credono a queste sue parole.

Temptation Island: Lara lascia Michael e decide di uscire dal programma da single

“Ringrazio Dio di essere entrata in questo programma e di aver trovato persone che mi hanno fatto ricredere su me stessa”, rivela Lara. Ed ecco che Filippo mostra a Michael il filmato che mostra la richiesta che ha fatto la Zorzetto per metterlo alla prova. Michael cerca di giustificarsi a questo punto, affermando di aver detto determinate cose a causa dell’orgoglio.“A volte quando si è arrabbiati si dice ciò che si pensa davvero”, interviene Filippo riprendendo Michael, dando così ragione a Lara. Dopo tutto ciò, la 26enne decide di lasciare il reality da single. “Ci siamo fatti male a vicenda, siamo sbagliati l’uno per l’altro. Capisco la sua scelta e la accetto”. Così risponde il 30enne, sperando che la sua ormai ex fidanzata non creda a ciò che ha detto con rabbia.

Lara e Michael dopo Temptation Island: l’ultimo video di Filippo dopo il falò di confronto

Un mese dopo, Lara e Michael non stanno più insieme. Il tatuatore ammette di essersi pentito e di aver cercato di ricucire i rapporti con la Zorzetto, ma di non esserci riuscito. Ha risentito Rita telefonicamente e per lei ha solo belle parole, ammettendo di aver provato qualcosa per lei. Ma non parla di amore, spiega di aver cercato di sostituire Lara. Ora Michael spera di essere felice, in quanto è già stato abbastanza male. Dopo il reality, Lara appare più serena che mai. Si è allungata i capelli e ora finalmente può dichiarare di riuscire a darsi più valore. Nonostante ciò, la 26enne rivela di avere momenti in cui sta male per la fine della sua storia. Ora vuole capire Michael, non vuole più accusarlo.

Ed ecco che Filippo mostra l’ultimo video a Lara, in cui c’è Rita che confessa che il 30enne l’ha cercata dopo il programma e che le ha confessato di essere innamorato di lei. Ovviamente si tratta dell’ennesimo video sconvolgente per Lara. Una scoperta inaspettata che porta la 26enne a confermare di non voler tornare con Michael.