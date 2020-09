Temptation Island anticipazioni, Speranza a un bivio: interviene Alessia

Le anticipazioni di Temptation Island di settembre 2020 di oggi hanno come protagoniste Speranza e Francesca. Siamo al giro di boa per le coppie protagoniste, mercoledì 30 settembre andrà in onda la terza puntata di questa edizione autunnale. Il viaggio nei sentimenti di queste coppie però è partito in quarta già nel primo appuntamento, con tanto di colpi di scena. Tra chi ha chiesto il falò dopo due giorni e chi ha ammesso di entrare nel villaggio con le idee già chiare, la ragazza che sembra essere più in crisi è Speranza. Per lei sono arrivati video su video da parte del fidanzato Alberto non molto carini. Stanno insieme da sedici anni, ma lui sembra essere già convinto di uscire single da Temptation Island. E non lo ha nascosto, dopo aver confessato tradimenti e aver detto che la sua fidanzata non ha il carattere che lui vede al suo fianco.

Temptation Island 2020, Alessia Marcuzzi a colloquio con Speranza: cosa succederà?

Alberto ha definito la fidanzata Speranza “l’antidonna”, e chissà cos’altro vedrà lei nella prossima puntata. Non ci sono anticipazioni su cosa farà o dirà Alberto, ma su Instagram è stato pubblicato un video di Alessia Marcuzzi e Speranza. La conduttrice interverrà e potrebbe essere un caso eccezionale, perché non sappiamo se uno dei due fidanzati chiederà il falò di confronto. Solitamente infatti Alessia entra nei villaggi per comunicare che l’altro ha chiesto il confronto. Nel video invece sembrerebbe più che la Marcuzzi tenti di consolare Speranza e di indirizzarla verso una decisione. Le dirà infatti che entrambi vogliono delle risposte dall’altro, ma Speranza invece risponderà: “Lui cercava le risposte in sé stesso”. Avrà trovato le risposte che stava cercando lei e sarà pronta al falò di confronto?

Anticipazioni Temptation Island, Francesca già in lacrime nella terza puntata

In un altro video invece è stata mostrata un’anticipazione sulla nuova coppia, entrata in corsa dopo i primi falò di confronto. E pare che Francesca non inizierà al meglio la sua avventura nel villaggio perché si abbandonerà presto alle lacrime. Sarà per colpa del fidanzato, oppure piangerà per nostalgia? Le anticipazioni di Temptation Island di oggi non aggiungono altro. Non resta che aspettare la puntata di mercoledì sera per saperne di più!