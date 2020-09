Temptation Island anticipazioni, Alberto esagera: “Speranza è l’antidonna”

Alberto e Speranza sono una delle coppie di Temptation Island 2020, nell’edizione di settembre, e sono anche una delle coppie su cui il pubblico è pronto a scommettere su una rottura. Stanno insieme da sedici anni, lui non sente di essere pronto a una convivenza o a matrimonio e figli con Speranza. Questo è il motivo che lo ha portato a Temptation Island: vuole capire se Speranza è la donna giusta per lui. Peccato che sembra avere già le idee chiare e che non avesse poi molto bisogno di un’esperienza come questa per capirlo… Già nella prima puntata infatti lo abbiamo sentito dire di essere quasi sicuro di uscire da solo dopo il falò di confronto e di averla tradita in passato. Per questo tra il pubblico a casa in molti si sono domandati perché non lasciarla prima.

Temptation Island settembre 2020, le anticipazioni su Speranza e Alberto: nuovo video

Speranza è sembrata già consapevole degli errori del fidanzato in passato, ma non sembrava pronta a sentirsi dire che lui vorrebbe già uscire da solo dal programma. Però non ha chiesto un falò di confronto, ha deciso di restare nel villaggio e probabilmente vedere fino a che punto si spingerà il fidanzato Alberto. Le anticipazioni di Temptation Island di oggi parlano proprio di loro due. Nel video pubblicato su Instagram poco fa, infatti, Speranza si trova nel Pinnettu per guardare il video del suo fidanzato. Alberto parlando con una tentatrice ammette che il carattere della fidanzata non è tra i caratteri che gli piacciono. Anzi ha detto proprio che ha il classico carattere femminile che a lui non piace. E non si è limitato a dire questo, perché dopo queste parole ha aggiunto di peggio: “È proprio l’antidonna per me”.

Alberto e Speranza di Temptation Island 2020, lui esagera: “Lei è l’antidonna”

Una definizione che non fa piacere a nessuno, sfidiamo chiunque ad accettare che l’uomo con cui si sta insieme da ben sedici anni parli in questi termini di sé. Come reagirà Speranza a queste parole? Arriverà anche per loro ben presto il falò di confronto oppure troverà la forza di resistere ancora? Lo scopriremo nella seconda puntata di Temptation Island Nip 2020!