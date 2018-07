Temptation Island, pubblicata la clip con le anticipazioni della prima puntata: sfiorata la rissa e incomprensioni tra Ida e Riccardo

Pubblicata la clip con le anticipazioni della prima puntata di Temptation Island. Il video, diffuso dal di Wittytv.it, ha mostrato agli utenti le prime immagini e svelato le prime dinamiche di coppia del villaggio. Stando a quanto emerso, nello specifico, quelli ad avere maggiori problemi fin dall’inizio saranno proprio Ida e Riccardo, coppia cara al pubblico di Uomini e Donne per la loro partecipazione al Trono Over. Incomprensioni dovute alla gelosia di Ida e le lamentele di Riccardo sono le prime cose emerse guardando la clip. Dal promo, però, un’altra cosa ha attirato l’attenzione del pubblico di Temptation Island attivo sui social. A quanto pare ci sarà anche un incontro ravvicinato tra due fidanzati e alcuni tentatori del villaggio (fino a quasi sfiorare la rissa).

Temptation Island: Ida e Riccardo si sono lasciati dopo la fine del programma?

Al di la di quello che vedremo la prima puntata di Temptation Island, alcuni fan di Ida e Riccardo molto attivi sui social, in questi giorni, non hanno potuto fare a meno di notare una cosa. Ida e Riccardo di Uomini e Donne, infatti, pare che non si stiano più seguendo su Instagram. È questo forse un chiaro segno? In fondo le immagini diffuse in anteprima da Witty non farebbero altro che confermare la tesi relativa alla loro rottura. Se le incomprensioni tra i due avranno la meglio già nelle prime ore di permanenza al villaggio, allora è molto probabile che le cose alla fine non faranno altro che peggiorare (fino a portarli a chiudere definitivamente ogni tipo di rapporto).

Temptaion Island: una coppia abbandonerà il programma già alla prima puntata

Come anticipato da Maria De Filippi in persona, una coppia chiederà il falò di confronto e lascerà il villaggio già durante la prima puntata. Dal promo è possibile vedere che si tratta nello specifico di Oronzo e Valentina. A quanto pare quest’anno a Temptation Island ne vedremo delle belle.