Temptation Island Anticipazioni: Ilaria cade in ginocchio per Massimo

Temptation Island Anticipazioni, Ilaria cade in ginocchio innanzi ai filmati di Massimo: intanto non si placa l’indiscrezione che vuole Javier fidanzato fuori dal programma

Ilaria e Massimo stanno ancora insieme; anzi no, Ilaria e Massimo si sono lasciati. I rumors attorno alla coppia di Temptation Island si sono rincorsi nelle ultime ore. Spifferi e avvistamenti hanno detto tutto il contrario di tutto. C’è chi ha affermato di averli visti assieme a reality concluso e chi invece ha sussurrato che Colantoni avrebbe giusto ieri trascorso una serata in discoteca con una ragazza bionda. Chissà chi dice la verità. Intanto domani 22 luglio andrà in onda l’ultimo falò e si scoprirà se i due hanno lasciato il programma assieme oppure no. Le anticipazioni diffuse dalla trasmissione attraverso i suoi canali social fanno intendere che Massimo si sia avvicinato ancor più pericolosamente alla single Elena.

“Mi prudono le mani, da morire”

Il canale ufficiale Instagram di Temptation Island ha lanciato un video spoiler che mostra un’Ilaria molto provata da quanto visto nei filmati riguardanti Massimo. Nella fattispecie si vede la Teolis avvicinarsi allo schermo e addirittura inginocchiarsi davanti ad esso, portandosi le mani alla bocca. Dopodiché, a colloquio con le altre ragazze del villaggio sbotta: “Non vedo l’ora di vederlo… Sai quando ti prudono le mani? Mi prudono le mani, da morire.” Che altro avrà combinato Colantoni? Nel frattempo diversi fan sperano che la Teolis e il tentatore Javier possano conoscersi meglio. Tuttavia, sull’argentino, è giunta un’indiscrezione assai rovente nelle ultime ore: alcuni vociferano che sia già fidanzato.

Temptation Island, Javier è fidanzato fuori dallo show: l’indiscrezione

Javier sarebbe fidanzato, altro che single. L’argentino avrebbe una relazione che andrebbe avanti da molto tempo. A lanciare l’indiscrezione nei giorni scorsi è stata la pagina Instagram ‘veryinutilpeople’. Al momento, il reality non si è pronunciato sulla questione, né confermandola né smentendola. Nel qual caso fosse vera, sarebbe una brutta tegola per lo show visto che si ritroverebbe ad affrontare nuovamente il fastidio di alcuni telespettatori che, di recente, hanno sostenuto che il programma sia in parte costruito a tavolino. Una ricostruzione a cui Raffaella Mennoia, capo progetto del reality. L’autrice ha smentito categoricamente tale voce, affermando che non c’è alcunché di prestabilito.