Temptation Island Anticipazioni “Per Ilaria decisione drastica”. Volano parole grosse su Massimo

Non c’è pace a Temptation Island che quest’anno sembra ancor più rovente delle passate edizioni, con atteggiamenti assai intraprendenti da parte delle coppie. Una delle più in bilico è quella formata da Ilaria e Massimo. Pare proprio che tra i due il vaso sia colmo. A darne ulteriore testimonianza è stato un video diffuso dal programma stesso attraverso i suoi canali social. L’anticipazione mostra la Teolis letteralmente furente che ricopre di insulti il compagno il quale, dopo essersi avvicinato a Federica Lepanto, è entrato in stretta sintonia con un’altra single. Nel frattempo c’è già chi sostiene che la coppia sia scoppiata una volta terminate le riprese del reality show

Ilaria insulta pesantemente Massimo: la rottura sembra inevitabile

“Questo pezzo di m…., sto str… Che rimango a fare qua? Non lo voglio più… Non lo voglio più” sono le parole espresse con rabbia da parte di Ilaria dopo aver visto un video del fidanzato Massimo. E ancora: “Testa di c…., testa di c…”. “Me l’aspettavo” le fa eco Cristina che però scatena ancor più la foga della Teolis: “Pure io me l’aspettavo, vederlo è un conto…” Che cosa avrà combinato ancora Colantoni? Nella puntata di domani scopriremo tutto. L’anticipazione fomenta inoltre uno spiffero delle ultime ore. Quello che racconta che alla fine dell’esperienza nel reality la coppia si sia detta addio.

La ‘talpa’: Massimo e Ilaria si sono lasciati dopo l’esperienza a Temptation Island

A lanciare l’indiscrezione sulla fine della love story tra Massimo e Ilaria è stato il blog Il Vicolo delle News che nella giornata di ieri ha scritto che una ‘talpa’ gli avrebbe confermato che la coppia, una volta tornata dalla terra sarda, avrebbe troncato la relazione. Il sussurro sarebbe stato raccolto da persone vicino a Colantoni e alla Teolis che avrebbero spifferato la rottura. D’altro canto, se ciò fosse confermato, non ci sarebbe particolare stupore visto il percorso molto burrascoso dei due all’interno della trasmissione di Canale 5.