Temptation Island anticipazioni: filmato inatteso, news su Anna e Gennaro

Temptation Island torna con la terza puntata il prossimo mercoledì sera e sul nuovo numero di Uomini e Donne Magazine spuntano nuove anticipazioni. Stanno proseguendo il viaggio nei sentimenti Alberto e Speranza, Nello e Carlotta, Nadia e Antonio, Serena e Davide. Nel corso della scorsa puntata, è rimasto in sospeso il percorso di Anna e Gennaro. I due hanno concluso il loro falò di confronto in modo negativo. Infatti, è arrivata la rottura. Ma ecco che il 31enne ha poi deciso di fare un passo indietro. Per lui non è giusto chiudere così la loro storia d’amore, tanto che ha scelto di chiedere un falò di confronto straordinario. Si tratta del secondo incontro che avranno all’interno del reality, sempre se la Ascione accetterà. Stando alle anticipazioni riportare sul Magazine, per Anna e Gennaro arriverà il momento di rincontrarsi dopo quanto accaduto. Dunque, sembra proprio che la 26enne sceglierà di dare un’altra opportunità a questa relazione. Non solo, la rivista annuncia anche “un video a sorpresa”. Pertanto, il pubblico di Canale 5 dovrà attendere colpi di scena nella prossima puntata e a regalarli non sarà solo questa coppia!

Temptation Island anticipazioni terza puntata: video a sorpresa per Anna e Gennaro, un filmato inatteso

Il confronto tra Anna e Gennaro non sarà l’unico a intrattenere i telespettatori. Le anticipazioni della terza puntata annunciano anche un altro falò! Subito dopo questa coppia, un’altra si ritroverà a confrontarsi di fronte ad Alessia Marcuzzi. Chi saranno i due fidanzati che lasceranno il reality delle tentazioni? Uno dei due richiederà il falò anticipato dopo aver visto un filmato inatteso all’interno del pinnettu. Gli indizi fanno subito pensare che la coppia sarà quella composta da Alberto e Speranza. L’esperienza dei due all’interno della trasmissione è abbastanza complicata. Lui sembra aver ormai confermato di non essere più disposto a stare insieme a Speranza.

Anticipazioni Temptation Island: un altro falò di confronto, prime lacrime per la nuova coppia

Speranza ha scelto, intanto, di prendersi del tempo per riflettere. Sarà lei a chiedere il falò di confronto anticipato? Intanto, protagonisti della terza puntata saranno anche Francesca e Salvatore, la nuova coppia. I due approderanno nel reality e, sin da subito, si manifesteranno i problemi. In particolare, le nuove anticipazioni annunciano “le prime lacrime” per la coppia.