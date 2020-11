Temptation Island, Annamaria rivela: “Tentatrici importunano anche fuori”

Antonio Martello e Annamaria Laino si sono raccontati ai microfoni di Radio Radio. Giada Di Miceli li ha ospitati nella puntata di oggi di Non succederà più e insieme hanno ripercorso l’avventura a Temptation Island. Sono stati protagonisti dell’edizione in onda a luglio, sono riusciti a ricucire lo strappo e oggi sono innamorati più di prima. Hanno tratto insegnamento dall’esperienza e hanno capito gli errori commessi in passato, riuscendo a ricominciare. Oggi però Annamaria ha voluto fare di nuovo delle precisazione in più a proposito dei presunti tradimenti del fidanzato Antonio.

Annamaria ha spiegato che dopo il programma sono spuntate come funghi le presunte amanti di Antonio. Va specificato che sono presunte perché, stando a quanto ha raccontato lei, nel periodo delle relazioni avute con queste donne lei e Antonio non erano fidanzati. Avvenivano insomma nei tira e molla. Pare che queste avventure, o sbandate, o storie, di Martello risalgano tutte a periodi in cui loro due si erano lasciati. Per questo ad Annamaria non interessano le testimonianze emerse dopo il programma. Inoltre ha specificato che oggi lei e l’ex moglie di Antonio sono in ottimi rapporti.

Oggi Antonio e Annamaria sognano di mettere su famiglia insieme. Il periodo non consente loro di sognare il matrimonio, ma è comunque nei loro progetti e ci penseranno quando la pandemia sarà finita. Vorrebbero diventare genitori e sperano di avere un figlio insieme: pare ci stiano pensando sul serio. Infine, la fidanzata ha lanciato un messaggio alle tentatrici della sua edizione.

L’occasione è giunta quando Giada ha chiesto ad Antonio se la sua tentatrice, secondo lui, è stata sincera nel manifestare interesse o se invece facesse tutto parte di un copione. Lui ha risposto che in qualcosa ha pensato fosse costruita ma in altre no. Proprio parlando delle tentatrici, Annamaria ha preso la parola e ha voluto dare un consiglio alle ragazze:

“La tentatrice è un ruolo che fate nel programma, fuori smettetela. Un po’ insistono. Lasciamo perdere le coppie che si vogliono bene, che trovino la persona adatta a loro e che la smettano di importunare. Chi stanno importunando? Ho visto la storia di Anna e Andrea, ho saputo qualche altra cosina. Sì, stanno importunando i fidanzati”.

Si è riferita quindi ai tradimenti di cui ha parlato Anna Boschetti, ma non solo. A quanto pare, le tentatrici stanno continuando a sentire alcuni fidanzati della passata edizione e c’è chi starebbe continuando a tentare qualcuno di loro. A chi si sarà riferita, oltre alla coppia Andrea e Anna?