Temptation Island, Anna provoca i fan poi fa una scelta: cosa è successo

Anna Boschetti a distanza di settimane dalla fine della sua esperienza a Temptation Island ha lanciato una provocazione ai fan del reality show. Durante la messa in onda delle puntate infatti molti sui social si sono scatenati contro Anna e le hanno lanciato accuse ben precise circa il rapporto con il fidanzato Andrea. I due sono usciti dal programma insieme, nonostante lei abbia detto parole poco carine durante l’ultimo falò come tutti i giorni nel villaggio. E abbia cercato di farlo ingelosire con l’unico scopo di farlo soffrire e ottenere ciò che desidera, ovvero un figlio insieme. La storia di Anna e Andrea a Temptation Island è di certo cosa nota ormai, così come le accuse lanciate ad Anna da gran parte del pubblico. La fidanzata di Andrea infatti è stata messa alla gogna sui social perché colpevole, secondo molti, di pensare solo all’aspetto economico della relazione con Andrea. Di pensare solo al denaro, detto in parole povere.

Anna Boschetti provoca i fan di Temptation Island: il riferimento al denaro, poi la scelta

Lei ha preso le distanze da ciò che le hanno detto, ha chiaramente affermato che questa descrizione non le appartiene e oggi prosegue dritta per la sua strada. Con Andrea è sempre più felice, la relazione procede bene e non ha intenzione di dare importanza a ciò che le dicono. Oggi però ha pubblicato un post sul film Pretty Woman con una frase seguita da emoji che rappresentano una carta di credito. Nella didascalia si legge che “se ti dicono è impossibile ricordagli di Pretty Woman”, ma di sicuro a catturare l’attenzione sono state le emoji utilizzate da Anna. Aspettandosi di ricevere commenti contro ciò che ha scritto e critiche a non finire, Anna ha fatto una scelta ben precisa: zittire i follower su Instagram.

Temptation Island, Anna disattiva i commenti su Instagram: il post

Anna di Temptation Island ha infatti scelto di disattivare i commenti sotto al suo ultimo post. In questo modo non ha concesso ai fan di dire la loro, conoscendo già l’idea che molti hanno di lei. Prima ha lanciato la provocazione ai follower, stuzzicandoli su un argomento già a lungo dibattuto nelle scorse settimane. Poi però non ha dato modo loro di esporsi nuovamente. Va comunque precisato che la provocazione rimane lecita, è pur sempre un pensiero in cui Anna evidentemente crede, se lo ha scritto. Ed è giusto che sia libera di scriverlo, specialmente sul suo profilo.