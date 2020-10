Temptation Island, Anna e Gennaro dopo il falò: pentimenti e delusione

Anna e Gennaro hanno lasciato Temptation Island separati. La decisione è stata presa dalla Ascione, che oggi si racconta in una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine. Attualmente la 26enne ammette di provare ancora delusione per quanto accaduto. Quello che è successo per lei è difficile da metabolizzare, non si aspettava che la loro esperienza si sarebbe conclusa in questo modo. In effetti, la Ascione confessa che non sta molto bene. Questo percorso è stato per lei molto intenso e ancora deve metabolizzare la fine della sua relazione. Voleva semplicemente recuperare il suo rapporto con Gennaro e vedere quest’ultimo rendersi conto delle sue mancanze di rispetto. A detta di Anna, il 31enne si sarebbe mostrato per quello che non è, costruendosi un personaggio per passare come la vittima della coppia. La Ascione è convinta che l’ormai ex fidanzato volesse metterla in difficoltà. In questo modo, le ha dato la forza di chiudere per sempre la loro storia. Anna sente di essere stata umiliata e infangata da Gennaro, soprattutto quando ha raccontato di averle nascosto la verità sul suo conto in banca. Questo per lei rappresenta un chiaro segno di mancanza di fiducia.

Temptation Island, nessun ritorno di coppia per Anna e Gennaro: lei chiede scusa alla famiglia di lui e parla del tentatore Mario

Da parte di Anna Ascione, dopo la fine della sua esperienza nel reality delle tentazioni, c’è anche pentimento. In particolare, la 26enne oggi confessa di essersi pentita di aver parlato della famiglia di Gennaro. In realtà, spiega di avere molta stima nei confronti dei suoi ex suoceri, cosa che però non è emersa. Sono per lei delle persone a cui vuole davvero molto bene e per le quali ci sarebbe stata, in qualsiasi occasione. Proprio per tale motivo, confessa di essere amareggiata e chiede scusa. All’interno del villaggio delle fidanzate ha conosciuto il tentatore Mario, con cui si è incontrata subito dopo la fine del primo falò di confronto, regalando un colpo di scena ai telespettatori. Nella sua intervista non rivela, però, cos’è accaduto tra loro dopo la fine dell’esperienza nel reality, ma spende bellissime parole per lui.

Gennaro Mauro profondamente deluso dopo Temptation Island: ora non riuscirebbe a perdonare Anna Ascione

Anche Gennaro Mauro sceglie di parlare, in una nuova intervista sul Magazine, di quanto accaduto nel reality. In particolare, il 31enne spiega di aver cercato di proteggere Anna durante questa esperienza. Sperava che, durante il secondo falò di confronto straordinario, lei mettesse tutto da parte. Invece, come già il pubblico sa, la Ascione ha deciso di mettere fine alla loro relazione. Ora da parte di Gennaro c’è solo tanta delusione e, attualmente, non riuscirebbe mai a perdonare Anna.