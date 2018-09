Temptation Island, Martina tra Gianpaolo e Andrew svela: “Sono stata in coma”

Martina di Temptation Island tra Gianpaolo e Andrea rivela un retroscena della sua vita privata

Ancora divisa tra l’ex fidanzato Gianpaolo e il tentatore Andrew, Martina Sebastiani di Temptation Island ha rivelato un doloroso retroscena del suo passato. A Uomini e Donne Magazine la romana ha raccontato di aver avuto un brutto incidente qualche anno fa, quando era poco più che ventenne. Uno scontro automobilistico che ha portato Martina in coma e a trascorrere diversi mesi in ospedale. “Quando nella vita si attraversano momenti difficili si impara a capire l’importanza di apprezzare qualunque attimo di felicità. A 20 anni ho avuto un brutto incidente in macchina che mi ha costretta sei mesi in ospedale, dove per dieci giorni sono stata in coma. Ci ho messo tre anni per recuperare e da quel momento della mia vita ho deciso che avrei sempre vissuto tutto al cento per cento”, ha confidato Martina.

Martina Sebastiani: “Con Gianpaolo Quarta rifarei tutto”

La storia tra Martina e Gianpaolo è stata piuttosto travagliata a Temptation Island. Ma la Sebastiani rifarebbe tutto, soprattutto perché la relazione con il gioielliere era di fatto già terminata. “Prima di entrare nel programma c’erano già problemi. Io volevo costruirmi un futuro, lui non aveva le stesse intenzioni. Quando per 6 mesi litighi e discuti sempre per le stesse cose, lentamente si fa spazio una piccola spaccatura tra due persone”, ha spiegato Martina. Che per il momento pensa ad Andrea Dal Corso, il tentatore Andrew. Anche se il rapporto non è ancora vero amore, come ammesso dai diretti interessati. “Viviamo in città diverse. Per il momento stiamo vivendo in modo naturale tutto quello che ne viene, senza ansie o limiti. E il tempo sono convinta che ci darà le risposte giuste”.

Martina Sebastiani è molto coinvolta da Andrea Dal Corso

“A oggi mi sento molto coinvolta e oltre l’attrazione fisica c’è una grande complicità mentale. Comunque vada, Andrea è una persona che vorrò sempre nella mia vita, anche se non so sotto quale forma”, ha puntualizzato Martina di Temptation Island.