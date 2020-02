Temptation: l’ex della Caldonazzo non lascia scampo a Pago e Serena

Temptation Island Vip, Andrea Ippoliti (l’ex della Caldonazzo) a ruota libera: nessuno scampo per Pago e Serena (“Chi tradisce…”). “Nathalie? Voglio una donna che mi rispetti”

Nella scorsa edizione di Temptation Island Vip abbiamo conosciuto Andrea Ippoliti. Fece molto trambusto la sua partecipazione al reality: Nathalie Caldonazzo lo piantò innanzi a un falò ‘ruvido’ e rabbioso e non fece più ritorno. In Sardegna, c’erano anche Pago e Serena, altra coppia che scoppiò sull’isola. La storia dei due sardi è poi cosa nota: oggi si sono riuniti tra mille peripezie sentimentali sotto i riflettori del Grande Fratello Vip 4. E su tale vicenda proprio Ippoliti, nelle scorse ore, ha detto la sua, tornando a parlare anche dell’ex.

“Chi tradisce una volta, tradisce sempre. Quindi non avrei mai perdonato… Pago mi fa tenerezza”

Nelle Stories Instagram, Andrea ha risposto a diverse curiosità dei suoi fan. A chi gli ha chiesto cosa avrebbe fatto se si fosse trovato nella situazione di Pacifico ha replicato in modo netto: “Come avrai visto ho un caratteraccio. Per me chi tradisce una volta, tradisce sempre. Quindi non avrei mai perdonato… Pago mi fa tenerezza”. Senza troppo girarci attorno l’imprenditore fa, dunque, già ‘il funerale’ alla coppia. A onor del vero, non è l’unico a pensarla così. Tantissimi i telespettatori che non danno credito alla ri-unione. Attenzione, però: non c’è carburante migliore per riuscire in un obbiettivo che quello dei biasimi. Dalla serie, ‘Ora ve lo dimostriamo noi’. Staremo a vedere. Ippoliti ha anche rilasciato dichiarazioni sulla Caldonazzo.

“Nathalie? Lei mi istiga e mi porta ad avere reazioni sbagliate ed esagerate”

Se ci fosse una possibilità di tornare con Nathalie, cosa farebbe Andrea? “Per stare ad intossicarmi, no grazie. Preferisco vivere. Lei mi istiga e mi porta ad avere reazioni sbagliate ed esagerate. Voglio una donna che mi rispetti e mi faccia sentire importante e che mi dia serenità”. Infine spazio anche ai presunti tradimenti: