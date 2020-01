Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti: nuove frecciatine al veleno

Andrea Ippoliti punge nuovamente la sua ex compagna Nathalie Caldonazzo. Nelle ultime ore l’imprenditore ha lanciato nuove accuse sui social. Immediata la reazione della showgirl.

Fece molto discutere la fine della relazione tra l’ex compagna di Massimo Troisi, Nathalie Caldonazzo, e quello che allora era il suo compagno Andrea Ippoliti, terminata durante la partecipazione alla seconda edizione di Temptation Island Vip. L’imprenditore si avvicinò pericolosamente alla single Zoe Mallucci, scatenando l’ira della showgirl. Tra i due volarono scintille al falò di confronto finale: Ippoliti decise di continuare la conoscenza con la Mallucci, relazione poi terminata. A distanza di mesi, Andrea torna ad attaccare Nathalie tramite alcune storie di Instagram, con la conseguente risposta dell’attrice. L’imprenditore ha deciso di sottoporsi ad alcune domande tramite il form di Instagram delle domande. Inevitabile la domanda sul rapporto con l’ex compagna.

Ippoliti contro Nathalie: “Non mi abbasso a certi livelli”. Lo scontro a distanza

Un fan chiede come definirebbe Nathalie: la risposta di Ippoliti suona come un vero e proprio attacco: “Lei sta continuando ad offendermi dicendo un mucchio di fesserie, quindi sarebbe facile per me buttare fango su di lei, ma non lo faccio per rispetto alla mia persona, non mi abbasso a certi livelli… obiettivamente direi: creativa, solare, isterica ed opportunista“. Poi l’augurio a Zoe: “Mi auguro stia bene, è una brava ragazza”. Qualche ora dopo, anche la Caldonazzo pubblica una storia tramite il medesimo form del social. Un fan le chiede se si fosse riavvicinata al suo ex compagno: l’attrice risponde ironicamente con un emoticons sorridente.

Le accuse di Daniela Pandini, ex moglie di Ippoliti: “Vergognati!”

Qualche mese fa, anche l’ex moglie dell’imprenditore lanciò accuse molto forti nei confronti dell’uomo tramite un’intervista per DiPiù Tv: “A Temptation Island hai mostrato il lato peggiore di te. Hai tradito Nathalie Caldonazzo, proprio come prima avevi tradito me, vergognati”. Tempo dopo, Andrea decise di rispondere tramite lo stesso settimanale: “Cara moglie, ti ho lasciato perché la mia vita con te era un inferno. Il nostro matrimonio è finito, smettila di tormentarmi e fammi vedere i miei figli”.