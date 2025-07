Temptation Island, altra segnalazione: fidanzata vista con influencer

A partire da questa sera andrà in onda su Canale 5 la nuova edizione di Temptation Island, il reality show condotto da Filippo Bisciglia che mette alla prova le coppie in crisi. A poche ore dall’inizio del programma è arrivata una segnalazione da parte di un utente alla pagina Very Inutil People riguardo una delle fidanzate. Stiamo parlando nello specifico di Lucia, fidanzata di Rosario. Scopriamo meglio che cosa è stato condiviso su di lei.

Segnalazione su Lucia di Temptation Island

Questa sera tornerà su Canale 5 la nuova stagione di Temptation Island, il reality show condotto da Filippo Bisciglia che mette alla prova le coppie in crisi. Nelle scorse settimane sono stati svelati i protagonisti di quest’anno e proprio nelle scorse ore è arrivata una segnalazione in merito ad una delle fidanzate. Stiamo parlando nello specifico di Lucia, fidanzata di Rosario. Stando a quanto segnalato da un utente alla pagina Very Inutil People, la ragazza sarebbe stata avvistata recentemente in compagnia di un noto influencer e personaggio televisivo. Si tratterebbe precisamente di Francesco Sole. I due sarebbero stati beccati insieme a Milano mentre pranzavano. Non erano tuttavia soli ma in compagnia di altre due ragazze che ad una certa si sarebbero però allontanate.

Per il momento comunque si tratta di una semplice indiscrezione. Non ci sono difatti foto o video a supporto della testimonianza, il che lascia aperta ogni possibile pista. La fonte ha preferito mantenere l’anonimato.

Il cast di quest’anno

Intanto questa sera, come detto, andrà in onda su Canale 5 la prima puntata della nuova edizione di Temptation Island. Oltre quella composta da Lucia e Rosario, le altre coppie in gioco sono quelle composte da Alessio e Sonia M., Simone e Sonia B., Valentina e Antonio, Maria Concetta e Angelo, Sarah e Valerio e Denise e Marco. Sono stati svelati anche i tentatori e le tentatrici. Questi tutti i nomi dei single di quest’anno: Alessia, Marianna, Alice, Rebecca, Marta, Mariela, Nicol, Eva, Ylenia, Claudia, Ary, Arianna e Ale; e Diego, Emanuele, Flavio, Lorenzo, Manuel, Gabriel, Andrea, Francesco, Salvatore, Mariano, Alessandro, Matteo ed Edoardo.