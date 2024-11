Temptation Island, Alfred smaschera Sofia: “Parigi mai esistito”

Tra i protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island, una delle coppie più chiacchierate è stata senza dubbio quella formata da Alfred Ekhator e Anna Acciardi. Come in molti ricorderanno sicuramente, i due fidanzati avevano deciso di sbarcare nel reality dei sentimenti in seguito ai ripetuti tradimenti di Alfred nei confronti della compagna che, stanca di quella situazione, voleva capire se ci fosse ancora qualche possibilità di continuare quella relazione oppure se fosse venuto il momento di dividere le loro strade. Un’esperienza che aveva portato i due a mettere a dura prova i loro sentimenti e che si era conclusa con l’uscita dal programma in qualità di ex fidanzati.

Nel corso della permanenza nel reality, Alfred aveva palesato un certo interesse per una delle tentatrici, Sofia Costantini. I due si erano scambiati un bacio e, una volta usciti dal programma, avevano anche iniziato a frequentarsi, salvo poi interrompere quella conoscenza poco tempo dopo.

Una chiusura che, a quanto affermato dai due diretti interessati era stata tutt’altro che pacifica: la Costantini aveva infatti accusato Alfred di averla letteralmente presa in giro. Pare infatti che, stando alle parole dell’ex tentatrice, Alfred le avesse fatto acquistare dei biglietti per fare un viaggio insieme a Parigi e poi uno a New York. Quale è il problema? L’ex protagonista di Temptation Island si sarebbe poi tirato indietro e avrebbe quindi fatto sprecare un sacco di soldi alla Costantini che, a qual punto, è andata su tutte le furie.

Ora però Alfred, ha deciso di tornare nuovamente sull’argomento e, con una serie di stories pubblicate sulla sua pagina di Instagram, ha sbugiardato l’ex tentatrice facendo sapere ai suoi followers come stanno realmente le cose.

La verità di Alfred

Già negli scorsi giorni, l’ex protagonista di Temptation Island aveva parlato della questione viaggi e si era ampiamente difeso dalle accuse dell’ex tentatrice. Non contento però, nelle ultime ora ha voluto regalare ai suoi followers una prova delle sue affermazioni e ha quindi deciso di pubblicare il famoso biglietto per New York che avrebbe acquistato Sofia Costantini.

L’ex protagonista di Temptation Island ha quindi spiegato perché quei biglietti in realtà sono falsi: “Questo è il famoso biglietto di cui si parlava tanto, la compagnia mi ha detto che non è mai stato emesso e tra l’altro questo non è il mio vero nome. Parigi mai esistito”.

Affermazioni che hanno anche trovato conferma in un’indiscrezione pubblicata dall’esperta di gossip Deianira Marzano: “Come vedete, la tentatrice ha sempre manipolato Alfred solo per creare visibilità. Più volte gli avrebbe proposto di continuare a vedersi e di fare una vacanza insieme, con l’idea di far sembrare che tra loro fosse nata una storia d’amore. Questo, però, solo per poter mantenere viva l’attenzione su di loro e proseguire questa situazione anche dopo Temptation Island”.

Le domande dei fans

Ma non è finita qui perché in seguito Ekhator ha anche colto l’occasione per rispondere a qualche domanda posta dai suoi fans, sempre riguardanti la sua relazione con l’ex tentatrice e i loro rapporti attuali. Stando alle parole di Alfred, come già affermato in passato, la loro breve frequentazione si era conclusa anche a causa di alcune motivazioni legate a un presunto lavoro “segreto” di Sofia.

“Son venuto a conoscenza di tutto per questo ho finito la mia esperienza con lei”, ha affermato Alfred.