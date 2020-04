Temptation Island, Alex Belli attaccato da Alberto Mezzetti: “Pseudo vip”

La quarantena fa spogliare i vip e accende le polemiche. Così Alberto Mezzetti, vincitore del Grande Fratello Nip nel 2018 – noto anche come il Tarzan di Viterbo – è finito nel mirino di Dagospia che, in merito alle sue foto piccanti divulgate sui social, lo ha dissacrato un poco, titolando: “Oddio, chiamali vip” (sotto il sarcasmo della testata ci sono finiti per i medesimi motivi anche Elena Morali e Luigi Favoloso). Alla luce di ciò, Mezzetti ha pubblicato nelle scorse ore un lungo post, in cui ha spiegato la sua posizione. Non solo: ha anche attaccato Alex Belli, attore che ha partecipato con la fidanzata Delia Duran all’ultima edizione di Temptation Island Vip. Ma perché ha menzionato proprio Belli? Semplice, anche lui di recente si è dato agli scatti inseribili nella tipologia “Come mamma mi ha fatto”. Però non è stato preso in considerazione da Dagospia. Da qui il commento di Tarzan che…

Mezzetti: “Io non mi sono mai sentito vip”

“Io non mi sono mai sentito vip. Ho vinto un programma e ho pensato che da lì potesse cambiare la mia vita lavorativa. Non ho mai fatto del male e sono stato fedele a me stesso”, esordisce Mezzetti che aggiunge: “Non desidero spiegare nulla, do per scontato il fatto di essere difficilmente omologabile e comprensibile, anche se sono sincero ed estemporaneo. Ma il punto è un altro…” E quale sarebbe? Il Tarzan di Viterbo si affretta a spiegarsi meglio: “Come mai le uniche foto con busti e ‘birillo’ nascosto, come dice D’Agostino – persona che stimo intellettualmente – hanno tanti like o spaccano mentre altre storie in cui esprimo il mio pensiero non hanno che pochi commenti?…”

Mezzetti contro Belli, ex Temptation Island Vip

“Perché sei un cr…ino si potrebbe replicare”, prosegue sempre Alberto che poi attacca Belli: “Ci sta, mai pensato di essere nessuno tranne che me. Di cose da imparare ne ho a palate ma Instagram e i social sono solo attenzione verso alcuni argomenti. E D’Agostino lo sa. La mia era una foto dissacrante con lo straccio in testa. Ci sta, non sono stato capito. Resta da capire come mai altri pseudo vip come Alex Belli facciamo foto di ‘birilli’ coperti e seguano il mio profilo. E non vengano tracciati. Forse perché sono Tarzan”.