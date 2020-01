Alberto Mezzetti torna ad attaccare Barbara d’Urso: “Non finisce qui”

Nuovo sfogo di Alberto Mezzetti, Tarzan del Grande Fratello, contro Barbara d’Urso

Alberto Mezzetti non si dà pace. Dopo la vittoria al Grande Fratello 2018 il Tarzan di Viterbo non è riuscito a ritagliarsi uno spazio in tv. Un vero e proprio problema per il modello e imprenditore, che è tornato ad attaccare Barbara d’Urso sui social network. E sì perché a detta di Alberto sarebbe tutta colpa della verace Carmelita, con la quale pare abbia avuto un breve flirt subito dopo la fine del reality show. La napoletana non ha mai replicato alla dichiarazioni di Mezzetti e il giovane è tornato a sfogarsi su Instagram, dove ha ammesso che non riesce più ad essere protagonista sul piccolo schermo. Ma il 33enne non vuole mollare e per questo ha assicurato che farà il possibile per realizzare il suo sogno.

Le nuove dichiarazioni di Alberto Mezzetti su Instagram

“Ho provato in tutti modi a tornare in tv da 2 anni che neanche mi considerano. In Italia sono diventato l’uomo che non può andare in tv…è incredibile che una persona abbia tutto questo potere! Ma non finisce qui…un guerriero lotta fino alla morte e voi votandomi mi avete dato la vita”, ha scritto Alberto Mezzetti su Instagram. “Non mandare me in tv è non rispettare i 2 milioni di voti dati da voi che guardate la tv”, ha aggiunto. Il riferimento a Barbara d’Urso è più che mai chiaro: questo nuovo sfogo spingerà la presentatrice a dare la propria versione dei fatti? Qualche mese fa Tarzan ha dichiarato: “La verità è che dopo la cena c’è stato molto di più… ma poi le cose belle finiscono purtroppo… e dovrebbe rimanere il bene non l’odio; l’amicizia è eterna. Ti vorrò sempre bene e rimarrai un bellissimo ricordo”.

Alberto Mezzetti, niente più televisione dopo il Grande Fratello

“Questa notizia è per tutti i miei followers, per tutti voi, per tutti coloro che mi vorrebbero in tv. Oggi ho avuto la conferma che la signora Barbara d’Urso mi ha completamente escluso da ogni programma televisivo, ha oscurato ogni mia esperienza”, ha poi ribadito Alberto Mezzetti.