Temptation Island, Alessio in carcere: parlano Lenticchio e Valeria

Temptation Island, Alessio Bruno è ancora in carcere: le parole di Francesco Chiofalo e Valeria Bigella

Alessio Bruno di Temptation Island è ancora in carcere. A dare le ultime novità è Francesco Chiofalo, il famoso Lenticchio, che ha conosciuto l’imprenditore all’edizione 2017 del programma condotto da Filippo Bisciglia. Due anni dopo quell’esperienza Alessio e Francesco sono ancora amici e Chiofalo si è messo a totale disposizione di Bruno e della sua famiglia. Ma di recente sono arrivate parole di conforto pure da Valeria Bigella, ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex fidanzata di Alessio. La web influencer si è detta dispiaciuta per quanto accaduto anche se la storia con Alessio è stata archiviata da tempo.

Cosa ha detto Francesco Chiofalo sull’arresto di Alessio Bruno

“Attualmente Alessio si trova in carcere: piange e si dispera per quello che ha fatto. Ho contattato la sua famiglia, ho detto loro che per qualunque cosa io sono qui, ma certo Alessio ora deve fare i conti soprattutto con se stesso e con i suoi errori”, ha dichiarato Francesco Chiofalo al settimanale Di Più Tv. Lenticchio ha avuto da ridire pure sulla giustificazione usata da Alessio in aula di tribunale, ovvero che ha cominciato a spacciare droga perché guadagnava meno dell’attuale fidanzata Eleonora D’Alessandro. “Mi ha stupito questa giustificazione. Sinceramente non mi ha mai detto di sentirsi in un certo senso inferiore rispetto a Eleonora, quindi non posso commentare queste affermazioni. Ma quello che posso dire è che Alessio, dopo la fine della sua storia d’amore con Valeria Bigella, accanto a Eleonora sembrava aver ritrovato una certa serenità”, ha spiegato Chiofalo.

Cosa ha detto Valeria Bigella sull’arresto dell’ex fidanzato

“Anche se io e Alessio non stiamo più insieme mi dispiace molto per quello che è successo, non è certo uno scherzo essere arrestato”, ha invece detto Valeria Bigella alla rivista edita da Cairo Editore. “A Temptation Island non fu facile perché durante quel programma lui mi fece molto ingelosire con la tentatrice Carmen e io ci rimasi malissimo. Tuttavia decidemmo di uscire da quella trasmissione insieme, perché io lo amavo veramente tanto e credevo davvero nella nostra storia. Facevamo progetti, io lavoravo nel suo negozio di abbigliamento, insomma, sognavamo in grande. Dopo cinque anni di amore, lui all’inizio del 2018 ha deciso di lasciarmi. Le cose tra noi non andavano bene, litigavamo spesso e ora abbiamo voltato entrambi pagina”, ha ricordato Valeria.

La posizione di Eleonora D’Alessandro, la fidanzata di Alessio

Dopo l’arresto di Alessio Bruno, Eleonora D’Alessandro – modella e soubrette di 23 anni – si sta concedendo qualche giorno di relax, lontana da tutto, in famiglia. Su Instagram la giovane ha però chiarito che resterà accanto al fidanzato nonostante il suo arresto. “Io gli starò accanto qualsiasi cosa succeda perché sono dieci mesi che lui mi illumina la vita”, ha assicurato Eleonora.