Arresto Alessio Bruno, la fidanzata: post fiume e dettagli. Come sta

Arresto Alessio Bruno, parla la fidanzata: il post fiume e i dettagli della vicenda. Come sta l’ex concorrente di Temptation Island. Eleonora: “Lo amo, sono dieci mesi che lui mi illumina”

Eleonora, l’attuale fidanzata di Alessio Bruno, rompe il silenzio e scrive un lungo post su Instagram circa l’arresto dell’ex concorrente di Temptation Island. Un messaggio in cui fa chiarezza su diversi punti della vicenda, a partire dalle giustificazioni che avrebbe dato Bruno in seguito allo scatto delle manette. La ragazza si riferisce al fatto che molti media hanno scritto che Alessio avrebbe detto di aver iniziato a spacciare cocaina, perché tale attività illegale gli avrebbe fatto guadagnare più soldi rispetto alla fidanzata. Oltre a ciò Eleonora ha specificato che, seppur l’errore dell’amato è evidente, non lo lascerà solo.

“Non avrei mai voluto scrivere tutto questo”

“Non avrei mai voluto scrivere tutto questo” esordisce Eleonora, “Vista la situazione voglio e posso esprimermi il meno possibile, ma dato che c’è un processo in corso e quindi Alessio non è autorizzato all’utilizzo di mezzi di comunicazione quali cellulari e social, vorrei dire io qualche parola”. La fidanzata di Bruno prosegue, evidenziando come il compagno abbia “sbagliato” ma che, d’altro canto, “l’amore non svanisce in un giorno”. “Io lo amo follemente… perché amo la persona che è, a prescindere da ciò che mi ha tenuto nascosto e dall’errore che ha commesso in queste ultime settimane”.

“Alessio è deluso da se stesso”

Eleonora rivela come sta in questo momento Alessio e parla di un uomo “deluso da se stesso, ma con la voglia di cambiare”. Una delusione che ha toccato lei in prima persona, ma anche i familiari. “Mai avrei pensato di ritrovarmi in una situazione del genere, ma io guardo Ale e lo valuto per quanta voglia ha di cambiare” chiosa la compagna. “Io gli starò accanto qualsiasi cosa succeda, nonostante tutto, perché sono 10 mesi che lui mi illumina ulteriormente la vita, e ora, anche se nel buio più totale, sarò io a illuminare la sua”.

“Scioccata dalle notizie che hanno diffuso i media riguardo le quantità ritrovate e le motivazioni per cui Alessio ha commesso tutto ciò”

Infine Eleonora spende delle parole sulle motivazioni diffuse dai media riguardanti le giustificazioni che Bruno avrebbe dato in tribunale riguardo all’arresto (quelle che dicono che abbia detto di aver trafficato cocaina per guadagnare più della compagna): “Sono letteralmente scioccata dalle notizie che hanno diffuso i media riguardo le quantità ritrovate e le motivazioni (a prescindere ingiustificabili) per cui Alessio ha commesso tutto ciò; per fortuna ci sono degli atti giudiziari che dimostrano ogni cosa.”