Temptation Island, Adua e Andrea hanno scelto: parla la mamma di Zenga

L’estate si avvicina e fervono i preparativi per la nuova stagione di Temptation Island. Secondo gli ultimi rumors ci sarà una sola edizione, condotta da Filippo Bisciglia (niente da fare per Alessia Marcuzzi), e pare che si prediligerà il format misto (qualche coppia vip e qualcheduna nip). Nei giorni scorsi, a proposito del cast, sono emersi due nomi caldi: quelli di Rosalinda Cannavò, la fu Adua Del Vesco, e quello di Andrea Zenga. I due piccioncini si sono incontrati e innamorati al Grande Fratello Vip 5.

Dunque? Ci saranno oppure no? Di recente, intervistati nel format web Casa Chi, i diretti interessati hanno allontanato l’ipotesi di una loro eventuale partecipazione, seppur Rosalinda si è lasciata sfuggire un “non si sa mai”. Sulla questione ora interviene Roberta Termali, madre di Andrea Zenga.

L’ex di Walter ha affrontato l’argomento durante una diretta Instagram, nel suo spazio “A casa mia”, sorta di format social da lei medesima creato. “Andrea e Rosalinda non faranno Temptation Island”, ha chiosato, chiudendo definitivamente il discorso Temptation sì, Temptation no, in riferimento al figlio e alla sua compagna. “Lui ha già dato in questo senso e quindi sarebbe assurdo. Stanno vivendo il loro amore”, ha aggiunto, ricordando che Andrea ha già partecipato al reality estivo di Canale Cinque (all’epoca era fidanzato con Alessandra Sgolastra. La relazione si è conclusa prima che lui entrasse al GF Vip).

Le esternazioni di Roberta sono giunte nel corso di una chiacchierata con Armanda Frassinetti, la madre di Tommaso Zorzi. Con lei la giornalista e conduttrice ha parlato anche del cammino del figlio al Grande Fratello Vip. La Termali ha un piccolo rimpianto, quello di non aver potuto vedere Andrea nella Casa più spiata d’Italia fin dall’inizio del gioco.

“Mi sarebbe piaciuto vederlo da settembre insieme agli altri, lui sarebbe stato altri mesi lì dentro”, ha confidato Roberta, dicendo di essere sicura che una simile esperienza “cambia il tuo modo di vedere le cose”. Non solo quello di chi vi partecipa ma anche il modo delle persone care di chi sta fuori: “Senza il GF Vip non avremmo vissuto i nostri figli da fuori”.

Temptation Island, le parole di Rosalinda e Andrea Zenga

A Casa Chi, nei giorni scorsi, Rosalinda Cannavò, a proposito di un suo possibile arruolamento nel cast di Temptation Island, ha dichiarato: “Non credo sia il programma giusto per noi in questo momento. La nostra storia è iniziata da poco e mi sembra prematuro andare in un programma come Temptation Island. Adesso no, poi non si sa. Non saremo in questa edizione, questo è certo. Adesso è ancora troppo presto”. Le ha fatto eco il compagno Zenga: “Due volte forse è troppo”.