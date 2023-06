Temptation Island 6° coppia, Ale e Federico sono da soap opera!

È stata presentata la sesta coppia di Temptation Island 2023, quella composta da Ale e Federico. Come spiega nel video di presentazione, è stata Alessia a scrivere alla redazione del tanto atteso programma televisivo dell’estate. Il reality delle tentazioni è pronto a tornare nelle case del pubblico di Canale 5, per regalare prime serate ricche di tensioni e tanta suspense. Le sei coppie presentate finora – pare manchi ancora una all’appello – hanno raccolto già molti commenti da parte dei telespettatori, per un motivo o per un altro. Quella composta da Ale e Federico sta generando tanta ironia sul web.

Alessia racconta di vivere a Trieste e di convivere con il fidanzato da tre anni. Ma ecco che sottolinea di essere stata lei a scrivere al programma, per un motivo ben preciso. “Sono stanca del mio fidanzato”, spiega la ragazza. Il suo modo di parlare sta generando tanta ironia, non per chissà quale motivo, ma perché a detta di molti appare tutto come una recita. Molti chiedono addirittura se abbia davanti un copione da leggere. Tanti telespettatori notano che Alessia non è spontanea nel video di presentazione. Questo, però, non vuol dire nulla.

Infatti, per loro questa è la prima volta che si trovano di fronte alle telecamere di un programma televisivo. Per questo, Alessia di Temptation Island 2023 potrebbe essersi preparata un discorso, fatto però in modo meccanico. Mentre la coppia composta da Francesca e Manuel ha generato qualche polemica più importante, Ale e Federico stanno scatenando varie battute ironiche sui social network. Proseguendo con la presentazione, Alessia fa sapere di voler ottenere dal fidanzato più certezze.

Questo perché ha 31 anni e vorrebbe sposarsi, per poi formare una famiglia. Federico non riesce, però, a darle la giusta stabilità per realizzare i suoi sogni. “Sostanzialmente la mia visione del futuro è completamente diversa dalla sua”, spiega Alessia, seguita dal fidanzato. Lo stesso Federico ammette di volere “cose differenti”, precisando che in effetti non ha alcuna intenzione di sposarsi.

Ma Alessia resta ferma nella sua posizione, anticipando che questa esperienza nel reality show condotto da Filippo Bisciglia darà loro modo di capire cosa fare. Per lei è, infatti, l’ultima occasione per decidere: “O ci sposiamo o ci lasciamo”. Dall’altra parte anche Federico resta fermo, tanto che confessa nel video di presentazione di non riuscire neppure a immaginare un matrimonio.

Alla fine Alessia non trattiene le lacrime e scoppia in lacrime. A detta di molti telespettatori, il suo sarebbe “un finto pianto finale”. C’è chi fa notare di non riuscire a notare le lacrime sul suo viso. “L’interpretazione di Alessia magistrale”, “Ma è la parodia?”, “Ma è palesemente finta questa coppia, tutto bene?” e ancora “Lei merita un Oscar pe la recitazione”.

Questi sono solo alcuni dei tanti commenti ironici su Ale e Federico. Ora non resta che attendere per scoprire cosa accadrà a questa e alle altre coppie di Temptation Island. L’appuntamento è fissato per lunedì 26 giugno 2023 su Canale 5, in prima serata.