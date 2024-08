Temptation Island 2024, Martina e Carlo: lui beccato con un’altra

La storia di Martina De Ioannon e Carlo Marini dopo Temptation Island 2024 è finita ancora prima di iniziare? I due si sono conosciuti nel reality show delle tentazioni, al quale lei ha partecipato insieme a Raul Dumitras, ormai suo ex fidanzato. Nel villaggio Martina ha subito legato con Carlo, tanto da avviare con lui una vera e propria conoscenza sotto le luci dei riflettori. Dopo la fine di questa edizione estiva del programma condotto da Filippo Bisciglia, non si è saputo più nulla sulla loro frequentazione. Ora una segnalazione sembra confermare che la relazione è già finita oppure non è neppure iniziata.

L’indiscrezione parte da un utente su Instagram, che scrive a Deianira Marzano. L’esperta di gossip tiene informati i suoi fan e svela il messaggio appena ricevuto. Ebbene questo utente dice di aver visto “Carlo Marini di Temptation Island con una ragazza bruna molto carina, semplice”. Non finisce qui la segnalazione. Secondo quanto raccontato, pare che l’ex tentatore si stesse abbracciando con questa ragazza. L’utente ci tiene a precisare che non si trattava di Martina. “Quindi immagino sia finita”, scrive. L’utente aggiunge di non aver potuto fare delle foto, in quanto si trovava proprio di fronte a loro, in un privè.

Nel frattempo, Martina De Ioannon si gode le sue vacanze estive. Proprio in queste ore si trova in compagnia delle sue ex compagne d’avventura. Le ‘fidanzate’ di questa edizione avevano annunciato che si sarebbero riviste per trascorrere ancora del tempo insieme. Questa volta lontano dalle telecamere. Nessuna rivelazione da parte sua su quanto accaduto dopo Temptation Island 2024 con Carlo. Di sicuro ci sarà modo di scoprirlo prossimamente.

Infatti, nella prossima settimana, verranno svolte le prime registrazioni della nuova edizione di Uomini e Donne. Come ogni anno, nelle prime puntate, dovrebbero essere presenti in studio le coppie che hanno partecipato all’edizione appena conclusa e alcuni tentatori. Pertanto, Martina e Carlo potrebbero sfruttare l’occasione per raccontare al pubblico di Canale 5 le ultime novità sul loro rapporto. Ciò che ormai sembra certo è che tra loro attualmente non c’è alcuna relazione amorosa.

Intanto, anche Raul si gode le vacanze estive. Sin da quanto è finito il reality show, Dumitras ha mostrato sui social network le sue giornate all’insegna del divertimento. Tra feste e mare, Raul si sta godendo ogni istante. Anche lui ha avuto modo di rivedere i suoi ex compagni d’avventura di recente, come Martina ha appena fatto con le sue.