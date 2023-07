Temptation Island 2023, il tentatore Lollo è l’ex di un volto tv

Lorenzo Di Curzio è il tentatore di Temptation Island 2023 vicino ad Ale, la fidanzata di Federico. Conosciuto ormai anche come Lollo, il ragazzo ha avuto una relazione con un’ex volto de La Pupa e il Secchione. A rivelare questo particolare è FanPage, che ha scoperto dettagli inediti sulla vita privata del tentatore. Calciatore e tassista, Lollo è single da quattro mesi. La sua relazione più lunga risale a quando aveva 17 anni.

In quel periodo è stato fidanzato per tre anni in una relazione a distanza, che l’ha aiutato a crescere. Lo scorso anno, Lorenzo Di Curzio ha avuto una storia d’amore con un ex Pupa della trasmissione televisiva La Pupa e il Secchione. Si tratta di Nicole Di Mario, la Miss Europe Continental. Dopo aver messo fine alla loro relazione, i due sarebbero rimasti in buoni rapporti. “Si frequentano ancora”, si legge.

Nei giorni scorsi si è parlato anche di un’altra single presente in questa nuova edizione del reality condotto da Filippo Bisciglia. Si tratta di Roberta De Grazia, la quale sta mettendo a dura prova la relazione tra Giuseppe Ferrara e Gabriela Chieffo. I telespettatori hanno fatto notare che la tentatrice non è un volto sconosciuto sul piccolo schermo. Infatti, è stata nello studio di Uomini e Donne in qualità di corteggiatrice, alla corte di Mariano Catanzaro.

Chi è Lollo Di Curzio, il tentatore di Temptation Island 2023

Lorenzo Di Curzio è nato il 31 gennaio 1996 ed è originario di Roma. La mattina lavora come tassista e il pomeriggio si dedica agli allenamenti di calcio. A soli 6 anni ha mostrato la sua passione per lo sport, che è diventato il suo lavoro. L’ultima squadra in cui ha giocato è Ladispoli Calcio. Precedentemente ha fatto parte delle squadre Rieti, Avezzano, Livorno e Vibonese.

Proprio lui è uno dei tentatori che si è fatto più notare a Temptation Island 2023. Infatti, è colui che sta cercando di tirare su il morale di Ale. Quest’ultima è molto innamorata del suo Federico, il quale però ha le idee abbastanza confuse sul futuro della loro relazione.

Questo dettaglio è diventato sempre più evidente quando il fidanzato ha visto un filmato che vedeva Ale e Lollo molto vicini. Federico non è rimasto poi così male nel vedere la sua fidanzata avvicinarsi a un tentatore, anzi a detta di molti sarebbe apparso addirittura sollevato.