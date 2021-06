Temptation Island 2021: numero puntate, coppie, repliche, villaggio

Questa sera alle ore 21.30 torna su Canale 5 il “viaggio dei sentimenti” dell’estate, Temptation Island. Anche per questa edizione sei coppie dovranno mettere alla prova il proprio legame con il partner per comprendere fin dove la loro relazione si potrà spingere nel presente e nel futuro.

A creare scompiglio tra i protagonisti del programma ci saranno 12 tentatrici e 13 tentatori, pronti a cercare di creare scompiglio tra gli innamorati. Di seguito, ci siamo interessati dei single che adempiranno questo “arduo compito”. Vediamo ora quali sono tutti i dettagli e le anticipazioni in merito alle coppie e al programma.

L’ottava edizione di Temptation Island sarà condotta da Filippo Bisciglia che avrà il compito di far riflettere le sei coppie sui rispettivi comportamenti dei propri partner per poi concludere il loro percorso con il falò di confronto al termine del quale porrà la cruciale domanda: “Vuoi uscire da qui con la persona con cui sei arrivato?”

Quanto dura il programma

Temptation Island 2021 andrà in onda da stasera 30 giugno, eccezionalmente di mercoledì, per poi proseguire la messa in onda ogni lunedì su Canale 5 in prima serata. Per questo motivo, salvo variazioni di palinsesto, il “viaggio dei sentimenti” di Filippo Bisciglia dovrebbe concludersi il 2 agosto per un totale di sei appuntamenti.

Quali sono le coppie

Le coppie che parteciperanno all’ottava edizione di Temptation Island sono sei, tutte non sposate e senza figli in comune. Ecco chi sono:

Claudia e Ste. Lui 30 anni, lei 26. Convivono fin da subito a Falconara Marittima e stanno insieme da 4 anni e mezzo. Il 30 settembre 2018 lui le fa la proposta di matrimonio, comprano casa e programmano di sposarsi ad agosto ma il matrimonio salta a causa della pandemia. Decino di partecipare a Temptation Island dopo aver notato vicendevolmente un cambio di atteggiamento l’uno verso l’altro ed una mancanza di attenzioni reciproca.

Floriana e Federico. La prima di 21 anni, il secondo di 34. Sono fidanzati da 2 anni e convivono da uno per volontà di lei. Sempre grazie a Floriana partecipano a Temptation per capire a che punto è il loro rapporto. Lei, vorrebbe costruire una famiglia con lui, lui invece la trova pesante e piena di fissazioni ma vuole viversi il programma al 100%.

Jessica e Alessandro. Lei ha 34 anni di Tradate (Varese) e fa l’impiegata. Lui ne ha 28, è di Milano e lavora nell’azienda di famiglia. Sono fidanzati da 7 anni e convivono da 2. Jessica decide di partecipare a Temptation Island perché, dopo aver notato un appiattimento del rapporto da quando hanno deciso di andare a vivere insieme, vuole capire se il loro amore è arrivato al capolinea.

Manuela e Stefano. Lei 31 anni, lui 30. Sono fidanzati da 4 anni e mezzo. Lei è barista, lui cestista ed ex vicedirettore di un negozio di elettrodomestici. Manuela decide di partecipare al programma perché non si fida più del suo fidanzato dopo aver scoperto alcuni tradimenti da parte sua per tutta la durata della loro storia. Di contro, lui è pentito dei suoi errori e vede Temptation come un modo per comprendere se il loro amore si è concluso o se può andare avanti.

Natascia e Alessio. La prima ha 31 anni mentre lui ne ha 24. Lei fa l’estetista e lui l’operaio. Sono fidanzati da 2 anni e convivono da 1. Natascia scrive a Temptation a causa dell’eccessiva gelosia di Alessio. Di contro, Alessio lamenta una mancanza di fiducia nei confronti della sua fidanzata a causa di alcuni suoi atteggiamenti, non sentendosi né capito né ascoltato.

Valentina e Tommaso. Lei ha 40 anni, separata da 2016, vive a Roma con Tommaso che ha 21 anni. Lavora come hostess mentre lui ha studiato alla Marymount International School. È uno sportivo e sta facendo gli esami per diventare istruttore di snow board. Anche lei scrive a Temptation a causa dell’eccessiva gelosia di lui, ma è sicura di poter uscire dal programma tra le braccia di Tommaso. Progettano un futuro insieme.

Le repliche

Temptation Island è visibile in contemporanea alla messa in onda su Canale 5 su Witty Tv e MediasetPlay. Negli stessi canali è possibile anche vedere le repliche on demand.

Dove è stato girato

Temptation Island è stato girato nell’incantevole ambientazione di Is Morus Relais in Sardegna, dove le coppie hanno vissuto isolate per 21 giorni in compagnia di tentatori e tentatrici e divise in due villaggi differenti.