Temptation Island 2020 anticipazioni quarta puntata: lacrime e nuovo falò

Giovedì prossimo 23 luglio andrà in onda la quarta puntata di Temptation Island 2020: le anticipazioni annunciano un risvolto inaspettato per Antonella Elia e Pietro! I due sono entrati nel villaggio dei fidanzati e delle fidanzate innamorati come non mai. Le altre coppie li hanno anche guardati con ammirazione e un pizzico di invidia forse, sognando un amore come il loro. Eppure, il viaggio nei sentimenti guidato da Filippo Bisciglia sta portando a galla dei problemi anche in questa coppia che sembrava indistruttibile. Non solo infatti il fantasma dell’ex fidanzato Fabiano, ma pare che nella prossima puntata Pietro farà qualcosa di sconvolgente e che Antonella scoprirà già nel prossimo falò. Nel breve video con le anticipazioni a fine puntata di stasera abbiamo visto infatti Antonella in lacrime disperata. La Elia vedrà un video di Pietro e subito esclamerà: “Ma cosa sta facendo. Oddio!”. Ma non è tutto.

Antonella Elia piange disperata dopo un video sconvolgente di Pietro: le anticipazioni

Nelle anticipazioni di Temptation Island 2020 abbiamo anche visto Antonella Elia uscire praticamente a pezzi dal falò con Filippo. Si getterà in lacrime tra le braccia di Manila Nazzaro, che proverà a consolarla. Ma cosa avrà mai visto nel video? Cosa farà Pietro? “Qualcosa di sconvolgente”, ha anticipato Bisciglia dando appuntamento alla settimana prossima. Per scoprirlo dovremo attendere una settimana, perché le anticipazioni non hanno rivelato ulteriori dettagli. Passiamo alle altre tre coppie ancora in gioco. La stessa Manila pare continuerà a deludere un po’ il fidanzato Lorenzo Amoruso, che dopo aver visto un video nel Pinnettu arriverà al punto di chiedersi se è finito su Scherzi a parte. Evidentemente proprio non si aspettava da parte della fidanzata ciò che invece avrà visto nel video!

Anticipazioni Temptation Island 2020, nella quarta puntata Annamaria chiede il falò?

Per Annamaria, dopo un pesante falò di stasera, ci saranno altre delusioni in arrivo. Nella quarta puntata di Temptation Island 2020 però raggiungerà il limite. Dopo aver visto i video, infatti, Annamaria chiederà a Filippo di andare a chiamare Antonio. Nuovo falò di confronto in arrivo, quindi? Andrea invece continuerà a riflettere sulla sua relazione con Anna, che continua a fingere interesse verso il tentatore Carlo con il solo scopo di far ingelosire il fidanzato e indurlo ad accettare l’idea di avere subito un figlio insieme. Temptation Island 2020 è un’edizione decisamente molto movimentata, non credete?