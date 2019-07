Temptation Island anticipazioni penultima puntata: scoppia il caos nel villaggio

Cosa succederà nella quinta puntata di Temptation Island 2019

Sta per giungere al termine Temptation Island 2019. Mancano infatti solo due settimane alla puntata conclusiva del reality show condotto da Filippo Bisciglia. Lunedì 22 luglio andrà in onda su Canale 5 la quinta e penultima puntata di questa edizione. Dopo l’addio di Nunzia e Arcangelo, Jessica e Andrea, David e Cristina, sono tre le coppie rimaste in gioco. Ovvero: Ilaria e Massimo, Katia e Vittorio, Sabrina e Nicola. Tre storie d’amore scoppiettanti e passionali, che hanno decisamente lasciato il segno quest’anno. E nella prossima puntata non sarà da meno: si scatenerà davvero il panico nel villaggio Is Morus Relais!

Temptation Island: i fidanzati sempre più vicino ai tentatori

Nella prossima puntata di Temptation Island i fidanzati saranno sempre più vicini ai rispettivi tentatori. Ilaria si darà da fare con il sud americano Javier mentre Sabrina continuerà a conoscere l’ex corteggiatore di Uomini e Donne Giulio Raselli. Non mancheranno incontri di passione: Vittorio sarà ad un passo dal baciare la tentatrice Vanessa mentre Nicola cercherà un contatto fisico con la procace Maddalena.

Dove rivedere le repliche delle puntate di Temptation Island

La replica di Temptation Island 2019 va in onda ogni martedì, alle 21.15, su La 5.