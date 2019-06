Replica Temptation Island 2019: dove rivedere tutte le puntate

Dove rivedere le repliche di Temptation Island 2019: canale e orario

Dove rivedere tutte le puntate di Temptation Island 2019 con Filippo Bisciglia? Ogni puntata è disponibile il giorno dopo su Witty, il canale web tv dedicato interamente alle produzioni di Maria De Filippi. Ma è possibile rivedere le repliche pure su Mediaset Play, altra popolare piattaforma streaming. È possibile inoltre vederle in tv: ogni puntata del lunedì sera viene replicata su La 5, alle ore 21.10, il martedì successivo. Il programma resta il format più seguito dell’estate, tanto che dopo sei anni di messa in onda è diventato un piccolo cult della tv italiana. Gran parte del merito va alle coppie scelte dalla redazione – la stessa di Uomini e Donne – che sono sempre appassionanti e interessanti.

Le sei coppie che partecipano a Temptation Island 2019

Le coppie che partecipano a Temptation Island 2019 sono tutte sconosciute al grande pubblico. Eccezion fatta per David e Cristina che si sono conosciuti e innamorati lo scorso inverno al Trono Over di Uomini e Donne. Gli altri protagonisti del programma sono: Ilaria e Massimo, Sabrina e Nicola, Katia e Vittorio, Jessica e Andrea, Arcangelo e Nunzia.

Temptation Island 2019: location e numero puntate

Temptation Island 2019 è composto in tutto da sei puntate, in onda ogni lunedì sera su Canale 5 e in replica ogni martedì sera su La 5. Location del villaggio è ancora una volta lo splendido resort della Sardegna Is Morus Relais. La stessa struttura viene poi utilizzata per Temptation Island Vip.