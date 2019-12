Temptation Ilaria Teolis rifatta, l’attacco: “Ridicola, sei peggio di loro”, lei replica

Temptation Island, Ilaria Teolis si è rifatta e viene attaccata: le critiche su Instagram dopo le foto

È un periodo di grandi cambiamenti per Ilaria Teolis di Temptation Island. Ha chiuso una relazione con qualche difficoltà e forse ripensamenti, trovando però un muro dall’altra parte. A dire il vero è stata lei a chiudere la storia con Massimo Colantoni, ma forse si sarebbe aspettata altro dopo Temptation Island 2019. Massimo invece ha ritrovato il sorriso insieme a Sonia Onelli e oggi anche Ilaria Teolis ha un nuovo fidanzato. Abbiamo scoperto di lui già qualche settimana fa, ma inizialmente la coppia ha preferito non mostrarsi molto sui social. Ora hanno iniziato a farlo e sono in vacanza insieme a Sharm El Sheikh, dunque essendo in un posto di mare è facile scattare e pubblicare foto in costume. Proprio dopo una di queste che ha confermato che Ilaria Teolis si è rifatta sono arrivate le critiche.

Ilaria Teolis rifatta dopo Temptation Island, l’attacco: “Sei diventata peggio di loro”

La foto in questione è stata pubblicata sul profilo Instagram del fidanzato Andrea, con cui fa coppia già da un po’, ma molti fan di Temptation Island hanno iniziato a seguire anche lui, vedendo quindi la foto in questione. Ed è così che avendo conferma del seno rifatto di Ilaria che qualcuno ha pensato di manifestare il suo dissenso. Questo il commento in cui l’ex di Temptation è stata criticata: “Ilaria tu che hai sempre criticato quelle piene di silicone sei diventata peggio di loro, ridicola”. Lei ha letto questo commento e ha deciso di replicare: “Ciao, in realtà sono sempre stata pro la chirurgia, soprattutto per chi come me aveva un problema. Non capisco il fatto di esagerare con la chirurgia. Ma sinceramente non credo di dover fare tante spiegazioni. Buona giornata”.

Ilaria Teolis dopo Temptation Island ha rifatto il seno

Ilaria Teolis si è rifatta il seno e su questo non ci piove, ma c’è chi ha dei dubbi anche sulle labbra. Sarà ricorda a qualche punturina per rimpolparle un po’? Pare chiaro comunque che non sia nelle sue intenzioni stravolgere il suo aspetto.