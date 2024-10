Temptation, “già finita tra Mirco e Alessia”: Giulia batte un colpo

Giovedì, 24 ottobre, è andata in onda una puntata speciale di Uomini e Donne dedicata alle coppie protagoniste dell’ultima edizione di Temptation Island. A distanza di un mese e mezzo dal ritorno dal villaggio dell’Is Morus Relais, le coppie si sono ritrovate nello studio del dating show davanti a Maria De Filippi, Filippo Bisciglia, Tina Cipollari e Gianni Sperti. Tra i momenti più seguiti c’è stato sicuramente il confronto tra Mirco e Giulia, che hanno deciso di lasciare il programma separati dopo ben 9 anni di relazione.

Nonostante Mirco si sia presentato insieme alla tentatrice Alessia, con cui ha iniziato una frequentazione, il pubblico è rimasto sorpreso dalla sua reazione nel rivedere l’ex fidanzata. Giulia, infatti, si è mostrata matura e decisa, affermando di aver accettato la decisione di Mirco e di aver iniziato a sentire un’altra persona. La sua reazione distaccata ha spiazzato Mirco, che è persino scoppiato a piangere ricordando i momenti vissuti insieme. Di fronte alle sue lacrime, anche Tina Cipollari è rimasta basita, tanto da essere convinta che Mirco sia ancora innamorato di Giulia. Tuttavia, il giovane toscano ha negato, affermando di essere molto sereno al fianco di Alessia.

Ebbene, a distanza di pochi giorni da questo particolare confronto, è emersa una segnalazione sospetta su Mirco. Deianira Marzano ha infatti ricevuto una foto da un utente, che ha avvistato il ragazzo in discoteca da solo. L’esperta di gossip, insieme a molti sui social, ha quindi ipotizzato che la frequentazione con la tentatrice possa essere già giunta al capolinea. Effettivamente, durante la puntata di Uomini e Donne, Mirco è apparso piuttosto freddo con Alessia. Tuttavia, va detto che i due vivono in città diverse, dunque è normale che non riescano a vedersi spesso.

Tra l’altro, proprio poche ore fa, Giulia ha risposto ad alcune domande dei fan su Instagram, parlando anche della nuova relazione dell’ex fidanzato. A differenza della maggior parte dei telespettatori, la ragazza non crede che Mirco sia ancora innamorato di lei, bensì lo vede molto preso di Alessia. Inoltre, ha escluso la possibilità di un ritorno di fiamma, spiegando che la relazione si era ormai consumata. A questo punto, chissà quale sarà stata la sua reazione di fronte a questa inaspettata segnalazione. Ad ogni modo, è necessario sottolineare che si tratta solo d’indiscrezioni e non è chiaro se la storia tra Alessia e Mirco sia già naufragata o meno.