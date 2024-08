Temptation, Francesca segue di nuovo Manuel: torna il circo?

Potrebbe esserci un ennesimo ritorno di fiamma tra una delle coppie più chiacchierate di Temptation Island, ovvero quella formata da Manuel Maura e Francesca Sorrentino. Ma, si proceda con ordine. Nell’estate del 2023, i due hanno partecipato al reality condotto da Filippo Bisciglia, catturando l’attenzione del pubblico. Mentre Manuel si distingueva per comportamenti discutibili, Francesca si faceva notare per le sue riflessioni consapevoli e sofferte. Per questo, i telespettatori iniziarono a sostenere Francesca affinché lasciasse Manuel. Nel corso di due anni e mezzo, Manuel l’aveva lasciata diverse volte e, anche durante Temptation, non si era comportato con lei in modo propriamente rispettoso.

Durante il falò di confronto, Francesca decise di porre fine alla sua relazione con Manuel, uscendo dal programma da single. Alcuni mesi dopo, i due si ritrovarono negli studi di Uomini e Donne per un confronto, durante il quale Francesca ammise di provare ancora dei sentimenti per Manuel, ma di non voler riprendere la storia. Anche Manuel confessò che Francesca non gli era indifferente, ma spiegò di aver preferito vivere l’estate da single, convinto che quei mesi si vivano meglio senza legami.

Ebbene, con il ritorno del freddo, Manuel ha cercato nuovamente Francesca. Dopo un lungo corteggiamento, Francesca ha scelto di perdonarlo, e i due si sono riavvicinati, tornando insieme lo scorso inverno. A seguito di una discussa intervista a Verissimo, la coppia si è mostrata sui social complice e innamorata durante diversi mesi.

Tuttavia, all’inizio dell’estate 2024, i due hanno smesso di seguirsi su Instagram, confermando poco dopo l’ennesima separazione. Pochi giorni dopo, Manuel è stato visto con un’altra donna, provocando un duro sfogo da parte di Francesca.

Ma, come molti hanno ironizzato sui social, l’estate sta finendo e potrebbe essere all’orizzonte un nuovo capitolo della telenovela tra gli ex protagonisti di Temptation Island. Pochi giorni fa, i due hanno ricominciato a seguirsi su Instagram, un gesto inaspettato dato che i follow erano spariti subito dopo la rottura. In molti hanno subito speculato che Francesca avesse ceduto ancora una volta, tornando con Manuel.

Contrariamente alle aspettative, però, Francesca ha smentito i gossip, chiarendo in una diretta Instagram che non ci sarà alcuna riconciliazione tra di loro: “Io e Manuel non andavamo più d’accordo. Non ci sarà nessun riavvicinamento”. Nonostante la smentita, c’è chi non crede pienamente alle parole della Sorrentino ed è convinto che tra poco potrebbe esserci un ritorno di fiamma tra i due. A questo punto, non resta che attendere per capire cosa succederà.