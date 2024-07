Temptation, com’era Maika prima dei ritocchini: “Ma è davvero lei?”

Come ogni anno le tentatrici di Temptation Island 11 sono tutte bellissime e perfettamente in forma, ma qualcuna di loro nasconde qualche segreto di bellezza che punta direttamente al lettino del chirurgo estetico. È il caso di Maika Randazzo, la giovane che si è fatta conoscere all’interno del reality per essersi avvicinata non poco a Lino Giuliano, ormai ex fidanzato di Alessia. Ed è stata proprio lei la single che ha sconvolto gli animi del programma, ma anche quelli dei fan quando hanno scoperto com’era il suo aspetto fisico prima dei ritocchini. Anche lei, come Jenny Guardiano ha rifatto il viso, cambiando in modo piuttosto serio i propri connotati.

Nel caso di Maika possiamo dire che è quasi irriconoscibile. A parte il colore dei capelli, per il quale non serve di certo un medico estetico, le differenze sono abissali: il mento era più pronunciato, e senza dubbio non è mancata una rinoplastica che le ha assottigliato parecchio il naso! A trovare la foto del prima sono stati alcuni spettatori di Temptation, che erano curiosi di sapere più dettagli sulla sua vita privata. Dopotutto, Maika è attualmente la tentatrice più cliccata sul web e più seguita sui social, non solo per la sua bellezza, ma anche per il carattere forte che ha dimostrato di avere durante tutto il percorso, specialmente durante la furiosa discussione con Lino, quando lui era sbottato per una scenata di gelosia. La foto di lei prima dei ritocchini risale al 2016, quando ancora non aveva iniziato a mettere piede nel mondo della tv. Voi che ne pensate, vi sembra uguale a oggi?

Maika di Temptation Island, che lavoro fa e quanti anni ha

“La mia passione è andare in palestra e stare con i miei amici”, ecco come si è presentata a Witty la bella tentatrice, che vive una vita semplicissima a Roma. Maika ha 30 anni e lavora insieme ai genitori in due famosissimi ristoranti di pesce nella Capitale. Ai microfoni di Mediaset si è descritta esattamente come si è presentata poi nel programma di Filippo Bisciglia:

“Uno dei miei segni particolari è la determinazione, la costanza e la sincerità. Mi piace dire le cose come stanno, essere me stessa e dire le cose che penso”.

Di certo questo si è visto con Lino, che furioso le aveva fatto una scenata di gelosia (abbastanza gratuita, diciamocelo) proiettandosi al di fuori di Temptation Island insieme a lei.

“Tra dieci anni mi vedo realizzata, con una bella famiglia”

Che dire, cara Maika, noi te lo auguriamo con tutto il cuore!