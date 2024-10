Temptation, Carlotta e Nello al settimo cielo: è nato Niccolò!

Undici ottobre 2024: la cicogna è ufficialmente arrivata a casa di Carlotta Dell’Isola e di Nello Sorrentino. La coppia, nota per avere partecipato a Temptation Island, ha accolto il piccolo Niccolò Domenico, il loro primogenito.

La notizia è rimbalzata sui social, con tanto di fiocco bianco appeso nella vetrina del negozio di lei, ad Anzio. Carlotta e Nello avevano annunciato che sarebbero diventati genitori lo scorso maggio e oggi, quel sogno desiderato, è diventato realtà. Sposati dal 2022, fidanzati da molto prima, innamoratissimi, hanno affrontato qualche crisi e qualche reality, ma ora sono pronti a vivere questo nuovo e meraviglioso capitolo della loro vita.

“O ci sposiamo, o ci lasciamo”: dalla bufera di Temptation al primo figlio

Quando decisero di partecipare al noto reality dei sentimenti mai avrebbero pensato di arrivare a questo punto. Era stata Carlotta, nell’ormai lontano 2020, a scrivere a Temptation Island e le sue idee erano piuttosto chiare. “O ci sposiamo, o ci lasciamo!“, aveva detto nel famoso video di presentazione della coppia, aggiungendo anche che la modernità di Nello nel volere andare a convivere prima di fare “il grande passo” proprio non le andava giù. Carlotta è sempre stata molto decisa sul suo futuro: relazione, matrimonio, figli. O così, o niente. E da quel nero-bianco lei ne era uscita più insicura, più gelosa, più confusa di prima. La loro situazione non sembrava assolutamente rosea a Temptation: i dubbi erano tanti, le paure altrettante, così come la non sicurezza di vedere un futuro davanti a loro.

Temptation ha fatto il suo dovere: Carlotta, Nello e il piccolo Niccolò

Qualcosa però è cambiato: da quell’ultimo falò di confronto Carlotta e Nello hanno lavorato molto e un mese dopo la fine del programma, davanti a Filippo, hanno ammesso di essere più innamorati di prima.

Nel 2022 è arrivato il matrimonio, ovviamente condiviso sulle pagine social dei diretti interessati: primo step raggiunto e tante lacrime per lui, che ha ammesso di essersi sentito proprio un bambino in fasce nel vedere Carlotta raggiungerlo con l’abito bianco! Oggi, a distanza di due anni dal fatidico “sì” per la vita, Nello e Carlotta Dell’Isola hanno dato il benvenuto al loro primo figlio, Niccolò Domenico.

Dopo tre test di gravidanza provati, dopo un’incredulità durata settimane e dopo, finalmente, un baby shower dolce come il miele e decine di fotografie prontissime a seguire la gravidanza, i due giovani sposi sono riusciti a raggiungere il loro secondo grande obiettivo: diventare mamma e papà. Quel grande fiocco bianco rappresenta l’amore di una coppia che nonostante le difficoltà è riuscita ad andare avanti, prendendole per mano e lavorando per migliorare. Certo, gli alti e bassi ci saranno sempre, ma che gioia una nuova vita!