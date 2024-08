Temptation, Carlo Marini: bufera mentre guida. Così lo sbugiardano

Non è la prima volta che si alza un polverone per coloro che parlano al cellulare, sui social network, mentre sono alla guida. Questa volta finisce nella bufera Carlo Marini, ex tentatore di Temptation Island 2024 ed ex corteggiatore di Uomini e Donne di Manuela Carriero. Il ragazzo è tornato sul piccolo schermo come single nel villaggio delle fidanzate del reality show delle tentazioni. Ha attirato l’attenzione del pubblico avvicinandosi a Martina De Ioannon. Tra loro è nata subito una forte complicità, che ha portato a pensare che fuori dal programma sarebbe potuta nascere una storia d’amore.

Invece, dopo la rottura con Raul, Martina si sta godendo con la famiglia e gli amici le vacanze estive, senza Carlo. Sembra proprio che tra loro la storia non sia neppure iniziata dopo il rapporto nato nel reality. Intanto, però, Carlo si dà da fare su Instagram per farsi conoscere ancora meglio dal pubblico. I fan più curiosi gli pongono qualche domanda, a cui lui risponde mentre si trova in auto. Ed ecco che qualcuno ha iniziato ad accusarlo di stare di fronte allo smartphone, a rispondere a queste domande, mentre si trova alla guida della sua auto. Ciò si evince da alcuni video che Carlo ha girato a bordo della macchina per rispondere alle varie domande.

Si è alzato presto un polverone intorno a questo suo comportamento, prontamente smentito. Di fronte alle varie accuse da parte degli utenti sui social network, l’ex tentatore di Temptation Island 2024 si è subito difeso dagli attacchi dichiarando: “Sono seduto lato passeggero che leggo le vostre domande”. La replica è arrivata con tanto di foto che lo ritrae seduto sul sedile passeggero. Sembra finire qui la bufera, con la sua risposta. E invece no.

Infatti, vari utenti su Instagram continuano ad accusarlo, non solo di aver usato lo smartphone alla guida della sua auto, ma anche di aver mentito subito dopo smentendo l’evidente. Qualcuno ha addirittura fatto lo zoom sul riflesso dei suoi occhiali da sole, arrivando a concludere che Carlo si trovava sul lato guida con lo smartphone tra le mani. Un video condiviso su X sembra provare la teoria di questi utenti. In effetti, sembra che Marini stia guidando l’auto mentre risponde alle domande dei fan.

Un atteggiamento che dà particolarmente fastidio a molti sui social network. Questo perché quando ci si ritrova alla guida è necessario prestare attenzione alla strada, anziché fare dei video da pubblicare sul web. Attualmente Carlo Marini sta mantenendo il silenzio al riguardo e i suoi fan stanno attendendo di avere una spiegazione per quanto accaduto.