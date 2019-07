Temptation, ancora critiche per Nunzia: con Arcangelo? “Relazione malata”

Temptation Island: piovono critiche su Nunzia e Arcangelo dopo la puntata

Temptation Island è uno dei programmi più seguiti del momento e, tra i telespettatori più attivi sui social, ci sono anche diversi volti noti al pubblico di Canale 5. Tra questi, oggi, a commentare l’ultima puntata della trasmissione è intervenuta Lidia Vella, ex gieffina ancora molto seguita su Instagram. La ragazza, che ieri sera ha visto Temptation, si è detta quasi sconvolta dal comportamento di Arcangelo, uno dei fidanzati di questa edizione. Lui, secondo Lidia, oltre che imperdonabile, non meriterebbe una seconda chance da parte della fidanzata, sopratutto dopo il bacio rubato alla tentatrice. Nunzia, come abbiamo visto ieri sera, pare sia però interessata a perdonarlo, cosa che la Vella proprio non riesce a capire (e come lei la pensano tantissimi altri telespettatori).

Temptation Island, Nunzia al centro della bufera: Arcangelo? “Avrebbe fatto meglio a cornificarlo”

Lidia Vella, con una serie di video pubblicati su Instagram, ha voluto dire la sua sul comportamento di Nunzia. “Va bene essere innamorate, ma come si fa a perdonare una cosa del genere?” ha affermato Lidia riferendosi a quanto successo ieri sera a Temptation tra Nunzia e Arcengelo. “Lei avrebbe fatto meglio a cornificarlo. Non è mai bello focalizzarsi in relazioni malate. Se un fidanzato si comporta così in televisione, non oso immaginare fuori”, ha poi aggiunto l’ex gieffina convinta di ciò che stava dicendo.

Temptation Island: il web non perdona Nunzia

Ieri sera, prima che Nunzia chiedesse un secondo falò di confronto con Arcangelo, sui social molti avevano fatto il tifo per lei, supportando in primis la decisione di lasciare il fidanzato. Quando però la bella napoletana è tornata sui suoi passi, sul web sono iniziate a fioccare le critiche nei suoi confronti. Questo perché, secondo molti utenti, Nunzia non avrebbe dovuto perdonare i tradimenti di Arcangelo (né tanto meno addossarsene le colpe).