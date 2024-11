Temptation, addio Alfred: Anna fidanzata con l’ex tentatore? FOTO

A Temptation Island 2024 Alfred e Anna sono stati la coppia più chiacchierata in assoluto. Nella stagione autunnale del programma, loro due hanno preso la scena, soprattutto per via dell’indignazione che si è scatenata dopo che Alfred Ekhator si è lasciato andare a discussioni decisamente intime con la tentatrice Sofia. Da quel momento in poi si è creato un vero e proprio caos anche al di fuori del reality.

Temptation Island, chi è la nuova fiamma di Anna?

Si è partiti da lui e Sofia, che hanno provato a frequentarsi a Milano con esito decisamente negativo, per poi passare alle voci che vedevano Anna e Alfred ritornati insieme, quando poi la verità era ben altra e tra il trio di fuoco sono partite una serie di frecciate al veleno sui social. Fino ad oggi, giorno in cui è uscito uno scoop che nessuno si aspettava.

Secondo una segnalazione di Deianira Marzano, che ha ripostato il messaggio di una sua follower, che dice che Anna Acciardi starebbe frequentando un nuovo ragazzo. La seguace dell’esperta di gossip racconta di averla vista in un centro commerciale insieme a un ex partecipante di Temptation Island dell’edizione 2023. Il suo nome? Fouad Elshafi che all’epoca si era legato a Gabriela Chieffo, la fidanzata di Giuseppe Ferrara con il quale aveva partecipato al programma condotto da Filippo Bisciglia.

Deianira Marzano ha poi pubblicato lo scatto inviato dalla follower che ritrae i due insieme in un negozio di abbigliamento in un centro commerciale, anche se i fan hanno qualche dubbio.

In effetti la risoluzione della fotografia era molto bassa e ci sono perplessità riguardo all’identità della ragazza. Eppure la seguace della Marzano non ha dubbi, è proprio lei:

“Ciao, ti scrivo per conto della mia collega. Oggi al centro commerciale Aura (Roma) dove lavoriamo. La mia collega ha avvistato Anna la fidanzata di Alfred (a questo punto penso ex) insieme al tentatore Fouad. La foto è fatta male in quanto stavano guardando la mia collega, ma siamo sicure al 110% che fossero loro due”

Chi ha seguito la coppia sarà sicuramente sorpreso riguardo alla possibile nuova vita di Anna, che solo poco tempo fa si era presentata in studio a Uomini e Donne ancora visibilmente innamorata di Alfred, con il quale ha sempre avuto un atteggiamento protettivo. Eppure stavolta pare tutto vero, anche perchè dopo il post dell’esperta di gossip molti altri utenti hanno confermato di averli visti a loro volta nel centro commerciale, e alcuni hanno anche ammesso di averli visti che si baciavano. Come reagirà Alfred a questa novità?