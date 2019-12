Tempesta d’amore dal 9 dicembre cambia orario: quando andrà in onda

Tempesta d’amore cambia orario e si sdoppia: ecco tutto quello che c’è da sapere

Sei sei un fan sfegatato di Tempesta D’amore…a me gli occhi! Eh si, perché c’è una novità che assolutamente non puoi perdere. La tua serie televisiva preferita, importata dalla Germania, cambia orario! O meglio, si sdoppia! Dal 9 Dicembre, come ci svela Bubino Blog, in una giornata infatti avremo ben due appuntamenti: il primo partirà alle 18:30 e terminerà alle 18:55, per poi far spazio al TG 4; il secondo, invece, inizierà alle 19:30 e finirà alle 20:00. Praticamente, la puntata si dividerà in due parti. Ma perché questo stravolgimento? La motivazione è semplice: su Rete 4, sta per arrivare un nuovo programma ‘100 di questo Giorno’ che andrà in onda, tutte le sere, a partire proprio da lunedì prossimo alle ore 20:00.

Ma cosa succederà nelle puntate che andranno in onda questa settimana?

L’attenzione di tutti è sicuramente puntata su Eva e Robert. I due stanno attraversando un terribile momento di crisi e quando lei tornerà dall’Italia deciderà di affrontare suo marito. Christoph invece rimarrà a casa, aspettando chissà quale notizia. L’uomo temerà di perdere anche questa battaglia d’amore. E infatti, andrà così! Perché Eva e Robert decideranno di affrontare i loro problemi di coppia affidandosi ad un terapista. Ma ad una condizione! Il papà di Valentina dirà a sua moglie che, se la terapia non avrà gli effetti desiderati, dovrà accettare il divorzio. E la donna accetterà la proposta dell’uomo! Arriverà questo divorzio a Tempesta d’amore, si o no?

Denise vive momenti di confusione: chi sceglierà, Joshua o Henry?

Chi vivrà anche momenti di tensione a causa della propria situazione sentimentale è Denise! La ragazza, infatti, si troverà tra due fuochi: Henry e Joshua. Il primo, è il suo fidanzato mentre il secondo è…il ragazzo di cui è realmente innamorata! Seguirà il suo cuore oppure la ragione? Intanto, sua sorella Annabelle le tirerà un tranello, proprio per togliersela di mezzo, e cercherà di attirare nella sua rete anche il veterinario. Con lui, infatti, si instaurerà un feeling molto particolare…Insomma, da quanto ci dicono le anticipazioni, saranno settimane intense!