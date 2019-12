Tempesta d’amore: anticipazioni da lunedì 2 domenica 8 dicembre

Tempesta d’amore: anticipazioni puntate da lunedì 2 a domenica 8 dicembre

Ah quante cose sono accadute durante la scorsa settimana a Tempesta d’amore! La più grave? Eva ha ceduto alle avances di Christoph, è caduta nella sua rete, ed è finita a letto con lui. E così il suo matrimonio con Robert è andato ancor più a complicarsi. La donna poi ha fatto le valige ed è partita per l’Italia, così per dare una rinfrescata alla sua testolina e prendere una decisione importante: lasciare per sempre suo marito o no? Intanto, chi ha vissuto un’altra situazione complicata è Denise! Anche la sorella della furba Annabelle si trova tra due fuochi: Joshua, che ha baciato nuovamente, ed Henry il ragazzo con cui è fidanzato e che le ha pure chiesto di sposarla. Ma cosa vedremo da domani in poi? Beh…scopriamolo insieme!

Lunedì 2 dicembre: Romy si accorge che Bela si è innamorato di lei, e poi riceve una lettera importante

Romy si accorge di tutto: Bela si è innamorato di lei! Per non far ingelosire Paul preferisce non dirgli nulla. Poi però riceve una lettera d’amore dal cameriere che la emoziona tantissimo. Ragnar ha grossi problemi economici con la sua azienda. Per questo motivo spera di ricevere finanziamenti da una fondazione ambientale islandese perché conosce bene il suo proprietario. In lui vede una speranza. Al Fürstenhof arriva proprio il padrone della fondazione insieme a sua figlia, una donna molto attraente che finisce col baciare Ragnar! E Tina vede tutto. Annabelle è riuscita ad allontanare Denise da Joshua. Quindi la ragazza torna a far pienamente coppia con il veterinario. I due appaiono più innamorati che mai.

Martedì 3 dicembre: Ragnar tradisce Tina con un’altra donna? Scoppia il caos

Denise si rende conto che Henry e suo padre le nascondono qualcosa quindi decide di parlare con il suo fidanzato. Il veterinario distrugge degli strani documenti ma viene beccato. Di cosa si tratta? Dopo la partenza, che abbiamo visto durante la scorsa settimana, Eva finalmente torna a Bichlheim! Robert e Christoph lo scoprono ma vengono pure a sapere che la donna ha preso una decisione! Quale strada avrà deciso di prendere? Romy decide di parlare chiaramente con Bela e di dirgli che per lui non prova niente. La ragazza però gli fa i complimenti per la lettera che gli ha scritto. Lui sfortunatamente fraintende. Ragnar prende una decisione: si avvicinerà a Solveig, la figlia del proprietario della fondazione, proprio per ottenere un finanziamento per la sua azienda. Tina, che sa tutto, è però molto preoccupata. E infatti ha ragione, perché Solveig decide di tentare Ragnar.

Mercoledì 4 dicembre: il piano malefico di Annabelle per liberarsi di Denise!

Christoph Saalfeed scopre che Eva, dopo essere tornata a casa, ha cercato Robert. L’uomo è molto preoccupato, perderà la donna che ama? La speranza in lui rimane accesa. Annabelle ha un piano malefico che le brulica in testa: la ragazza spinge Denise a velocizzare le sue nozze con Henry! Solo così potrà avere campo libero con Joshua (o almeno, così crede). Tina è giustamente gelosa. Non le piace che Ragnar flirti con Solveig! Il ragazzo però non può evitarlo ma intanto riceve una proposta indecente dalla figlia del padrone della fondazione. Se non accetterà perderà ogni speranza di ricevere dei soldi per salvare la sua azienda. Nuovo tradimento a Tempesta D’Amore?

Giovedì 5 dicembre: Robert ed Eva bloccati in una capanna da una bufera di neve!

Robert ed Eva si trovano in una delle famose baite dell’hotel. I due cercano di risolvere i loro problemi parlando e una bufera di neve li blocca nell’abitazione. L’ansia al Fürstenhof sale: da una parte c’è Valentina che spera di vedere i suoi genitori tornare insieme, dall’altra invece c’è Chirstoph che spera vivamente che Eva lasci il marito. Ragnar si confida con André: la situazione con Solveig si fa complicata. Il cuoco gli da’ una mano. Tina intanto scopre della proposta indecente che il suo fidanzato ha ricevuto dalla donna. La ragazza si sfoga con Natascha che le consiglia di non agire: in questo modo avrà anche l’occasione di capire se Ragnar è un uomo leale oppure no!

Venerdì 6 dicembre: Ragnar tradirebbe Tina? Tutta la verità

Denise ha problemi con Joshua ed Henry: la ragazza non sa più a chi credere, così decide di affrontare il suo fidanzato. Coppia che scoppia? Paul scopre tutto: Bela è innamorato di Romy! Trova la sua lettera però non si arrabbia, anzi si comporta da amico e gli da’ splendidi consigli. Bela si rassegnerà? Tina non riesce ad ascoltare le parole di Natascha e ne parla con Ragnar che reagisce malissimo. Il ragazzo è sconvolto. Da questo, la cuoca capisce che il suo amato non l’avrebbe mai tradita. Neanche in situazioni estreme! Solveig però si accorge di essere stata ingannata da Ragnar e fa un annuncio. È la fine?

Sabato 7 dicembre: Tina ne è certa, Ragnar non la tradirebbe mai!

Denise parla con Henry ma lui non può soddisfare le sue richieste. La ragazza sembra rimanerci male. Tina si sente meglio. Ha la conferma che Ragnar non la tradirebbe mai e può stare tranquilla. Eva si mostra testarda e per Robert la situazione sta diventando ingestibile. La donna propone a suo marito di fare terapia di coppia. Accetterà? Solveig beve qualche bicchiere in più e, brilla, si lancia tra le braccia di Ragnar al quale dice di avere per lui un dono speciale. Romy vede tutto e fraintende. Jessica torna in paese. L’estetista è stata fuori a causa della morte di un prozio che le ha lasciato in eredità un orologio a cucù. Delusa, la ragazza lo dona a Paul con la speranza che possa, almeno, divertire Luna.

Domenica 8 dicembre: Il patto di Eva e Robert e il segreto dell’orologio

Buona Festa dell’Immacolata, oggi la puntata sarà leggermente più lunga! Robert accetta la proposta di sua moglie: andranno a fare terapia di coppia. Ma ad una condizione: se la terapia non porterà ottimi risultati divorzieranno. Eva acconsente. Ragnar festeggia con Tina, le cose stanno finalmente andando come spera! Purtroppo però il ragazzo è triste perché deve tornare in Islanda. La giovane chef prende una decisione. Joshua vive momenti di nostalgia perché nota che Denise è troppo presa da Henry. I due finiscono per incontrarsi e sprofondano nel puro imbarazzo. L’orologio a cucù che Jessica ha portato da’ problemi, fa troppo rumore e Joshua e Paul non riescono a dormire. Bela si offre di aggiustarlo e fa una scoperta entusiasmante!