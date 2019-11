Tempesta d’amore: anticipazioni da lunedì 25 a domenica 2 dicembre

Tempesta d’amore: anticipazioni puntate da lunedì 25 novembre a domenica 2 dicembre

Durante la scorsa settimana abbiamo visto Eva e Robert entrare in una profonda crisi. Eva, infatti, in un momento di difficoltà ha ricevuto l’aiuto di Christoph ma il gesto è stato frainteso da Valentina che, dopo alcuni tentennamenti, ha deciso di raccontare tutto a suo padre. Così i due coniugi sono finiti per litigare e si sono allontanati. Intanto, Nastascha è stata protagonista di una figuraccia. Come abbiamo visto la scorsa settimana, la donna è andata a cantare l’inno nazionale ma ha commesso un grave errore. Annabelle, dal canto suo, sta ingannando tutti da sua sorella, Denise, sino a suo padre Christoph. Però la ragazza ha gravi problemi agli occhi, come li affronterà? Scopriamo insieme cosa succedere in questa ultima settimana di novembre.

Lunedì 25 novembre: Denise chiarisce i suoi sentimenti per Joshua. Eva intanto…

Il terapeuta è un uomo furbo che sta facendo un gioco sporco. Robert se ne rende conto e ne parla con Eva anche se finisce per litigare con lei. Piano piano, però, inizia a pensare che dietro lo specialista ci sia la mano di Christoph. Chissà se capirà la verità. Intanto Denise vede Joshua ed Annabelle in ottima sintonia. Questo la rende gelosa e le fa comprendere che è ancora innamorata del fratello di Valentina. Proprio Joshua pensa a Denise e confessa a Paul di essere convinto che presto torneranno insieme. Eva dopo aver litigato con Robert, incontra Christoph con il quale si sfoga. I due si baciano e, infine, finiscono a letto insieme. E questa volta per davvero. La donna è caduta nella rete di Saalfed.

Martedì 26 Novembre: Eva parte per l’Italia. Addio per sempre, Robert?

Denise deve lavorare insieme a Joshua e questo la turba molto. La ragazza ha paura di finire col dar sfogo ai suoi sentimenti. Proprio Henry, il suo fidanzato, si è reso conto che c’è qualcosa in lei che non va. Il veterinario vorrebbe trovare un modo per capire cosa le sta succedendo così ne parla con Ragnar, il quale gli da un consiglio. Natascha è felicissima che il suo Michael sia tornato. I due passano del tempo insieme. Intanto la donna riceve una notizia: il suo agente le ha procurato un casting per un nuovo film musicale. Però c’è un problema: dovrà ingrassare 20 chili. Accetterà? Robert cerca di risolvere con Eva e le scrive una lettera. La lettera però non arriva tra le mani della donna perché viene intercettata e presa da Christoph che, ovviamente, gliela nasconde. Eva parte per l’Italia, ormai è convinta che il suo matrimonio è finito.

Mercoledì 27 Novembre: Robert triste per Eva, Natascha sfida Michael

Annabelle continua a passare del tempo con Joshua e ne è felicissima, perché convinta che il ragazzo sia finito nella sua rete. Per caso, però, ascolta una conversazione tra lui e Denise e ci rimane male perché capisce che non prova nulla per lei. Così, la perfida biondina inizia a maturare una malvagia idea. Chi vorrà far fuori? Robert scopre che Eva è partita per l’Italia. L’uomo spera di poter rivedere presto sua moglie o almeno ricevere notizie da lei. La stessa cosa è per Chirstoph, anche lui sta male per la dipartita della donna. Natascha inizia ad ingrassare. Michael però la bacchetta: dovrebbe farlo sotto controllo medico. Così la cantante decide di sfidare suo marito. Ingrasserà senza il suo aiuto! André capisce di non odiare più Ragnar. Ad un certo punto, però, un elfo gli si rompe davanti. Gli porterà sfortuna come tutti credono?

Giovedì 28 Novembre: Annabelle si infila tra Denise ed Henry

Valentina scopre quello che Robert ha detto ad Eva: sono parole bruttissime e lei si arrabbia. Suo padre non avrebbe dovuto trattare così sua madre. Werner vuole intromettersi per aiutarli ma non sa come fare, la ragazzina glielo sconsiglia vivamente. La rottura dell’elfo prova ad André una serie di svariate sfortune che coinvolgono pure Bela! Il cuoco studia un piano contro Ragnar ma finisce con litigare con Bela. Henry vorrebbe passare del tempo con Denise ma Annabelle si mette in mezzo e lo distrae. Il veterinario preferisce non dire niente alla sua ragazza. Cosa sta per succedere? Michael riesce a mettere i bastoni tra le ruote a Natascha, che vuole ingrassare senza il suo aiuto. La cantante, però, non molla. Occasioni così non capitano tante volte nella vita!

Venerdì 29 Novembre: Annabelle ed Henry, amanti segreti?

Il piano di André finisce col far litigare Tina e Ragnar. Il ragazzo riceve un messaggio importante che mette tutto in dubbio. Intanto Alfons scopre il piano del cuoco, rivelerà tutto? Annabelle si vede furtivamente con Henry. Il veterinario si sente in colpa nei confronti di Denise ma la biondina riesce a calmarlo. Henry però proprio non riesce a non pensare alla sua fidanzata, vorrebbe dirle tutto. Bela, per colpa di André, fa una figuraccia con Romy. Si è innamorato di lei ma nonostante ciò non riesce più a guardarla negli occhi. A quel punto, però, i due si trovano a parlarne. Cosa c’è che non va in lui?

Sabato 30 Novembre: Ragnar bacia un’altra donna e Tina vede tutto!

Ragnar ha grossi problemi economici con la sua azienda. Per questo motivo spera di ricevere finanziamenti da una fondazione ambientale islandese perché conosce bene il suo proprietario. Spera in un suo aiuto perché se questo non succederà, tutto crollerà! Al Fürstenhof arriva proprio il padrone della fondazione insieme a sua figlia, una donna molto attraente che finisce col baciare Ragnar! E Tina vede tutto. Annabelle è riuscita ad allontanare Denise da Joshua. Quindi la ragazza torna a far pienamente coppia con il veterinario. I due appaiono più innamorati che mai. Romy si accorge di tutto: Bela si è innamorato di lei! Per non far ingelosire Paul preferisce non dirgli nulla. Poi però riceve una lettera d’amore dal cameriere che la emoziona tantissimo.

Domenica 3 Dicembre: Eva torna dall’Italia, con una decisione importante!

Eva finalmente torna dall’Italia! Robert e Christoph lo scoprono ma vengono pure a sapere che la donna ha preso una decisione! Sta per terminare un matrimonio a Tempesta d’amore, oppure no? I due uomini vivono stati d’ansia. Denise si rende conto che Henry e suo padre le nascondono qualcosa quindi decide di parlare con il suo fidanzato. Il veterinario distrugge degli strani documenti ma viene beccato. Di cosa si tratta? Ragnar decide di flirtare con Solveig, la figlia del proprietario della fondazione, proprio per ottenere un finanziamento per la sua azienda. Tina, che sa tutto, è però molto preoccupata. E infatti ha ragione, perché Solveig decide di tentare Ragnar. Cosa succederà? Romy decide di parlare chiaramente con Bela e di dirgli che per lui non prova niente. La ragazza però gli fa i complimenti per la lettera che gli ha scritto. Lui sfortunatamente fraintende.