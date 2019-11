Tempesta d’amore: anticipazioni da lunedì 18 a domenica 24 novembre

Tempesta d’amore: anticipazioni puntate da lunedì 18 a domenica 24 novembre! Ecco cosa succederà

Ah quante cose sono accadute nella settimana appena terminata! A Tempesta d’Amore è accaduto di tutto, specialmente tra le sorelle Annabelle e Denise. Le figlie di Christoph sembrano non riuscire a trovare la pace anche se un piccolo spiraglio c’è. Chissà se riusciranno ad andare finalmente d’accordo! Fatto sta che Annabelle, pur avendo tentato di far fuori Denise, alla fine in ospedale ci è finita lei. Con un occhio gravemente ferito e non solo! Intanto Eva ha ricevuto un regalo speciale ed importante che ha fatto finire Robert su tutte le furie! Christoph le ha regalato le sue quote dell’albergo e si è detto pure pronto a mollare tutto e fare le valige. Rimarrà? E poi per non parlare di Tina e Ragnar! I due sono arrivati a pensare di aspettare un bebè, poi però il test è risultato negativo. Ci sarà tempo, dai! E insomma cosa accadrà durante i prossimi giorni? Beh, scopriamolo insieme!

Lunedì 18 Novembre: Anabelle fa una scoperta terribile! Denise decide di lasciare Henry?

Dopo qualche giorno di permanenza, Annabelle è uscita dall’ospedale ed è pronta a prendere il comando del Fürstenhof, almeno questo è quello che spera. Il suo primo obiettivo è però far fuori Werner, così decide di attaccarlo tramite un avvocato. Purtroppo però la sua salute la blocca! La giovane si rende conto di non veder bene neanche dall’altro occhio ed è costretta a rientrare in clinica dove purtroppo farà una terribile scoperta.Valentina ha visto sua madre insieme a Christoph nello stesso letto. La ragazzina vuole sapere che cosa sia successo. Eva prova a parlarle ma purtroppo ma si rende conto di non essere creduta al 100%. Robert si rende conto che tra sua figlia e sua moglie qualcosa non va, ma non riesce a capire che cosa sia successo. Dopo la lite, Tina fa pace con Ragnar. Il ragazzo torna in Islanda. Dopo aver passato del tempo con Joshua, Denise ripensa alla relazione con ha con Henry. Lo ama davvero?

Martedì 19 Novembre: Valentina ed Eva fanno un patto importante, addio per sempre a Chirstoph?

Valentina decide di credere alle parole di sua madre e le promette che non racconterà nulla a patto che lei si allontani, per sempre, da Christoph. Eva accetta. Il suo matrimonio è salvo. Natascha ha l’opportunità di cantare l’inno nazionale ad una prestigiosa partita. Robert, dopo essersi fatto pregare, le da il permesso. Purtroppo però la donna, mentre fa le prove, perde la voce. Annabelle è disperata. Nessuno riesce ad alleviarle la sua tristezza, neanche suo padre. La ragazza, dopo la terribile diagnosi, non vede una via d’uscita così decide di compiere un atto estremo. Scappa dall’ospedale e corre verso i boschi. Raggiunge il burrone con l’intento di lanciarsi giù. Fortunatamente Joshua scopre tutto e le salva la vita. Le lo ringrazia con un semplice bacio sulla guancia. Ha capito che non c’è trippa per gatti?

Mercoledì 20 Novembre: Denise non lascia Henry, Annabelle rientra in ospedale grazie a Joshua

Robert ed Eva danno una grande notizia a Valentina: hanno deciso di fare un viaggio. La ragazzina ne è felicissima, peccato che poi, a causa di Christoph, i piani volano all’aria. Perché Eva e Robert litigano, per l’ennesima volta! Intanto Joshua riporta Annabelle in ospedale. La ragazza deve rimanere lì per farsi curare. Denise decide di non lasciare Henry, i dubbi iniziano a scomparire (o almeno, così sembra). I due appaiono più innamorati che mai. Natascha rivuole la sua voce, così prepara una birra speciale. La donna guarisce e corre a cantare l’inno nazionale. Dalla cucina dell’hotel André la guarda con orgoglio insieme a tutto lo staff. Ma accade qualcosa di molto imbarazzante, la donna sbaglia le parole! Christoph in ospedale fa riconciliare Denise e Annabelle. Le due ragazze si stringono le mani. Pace fatta…per sempre?

Giovedì 21 Novembre: Robert scopre la verità su sua moglie ed inizia a bere. Matrimonio a rischio?

Valentina, sfinita, racconta a Robert quello che ha visto: Eva era nello stesso letto con Christoph. L’uomo litiga con sua moglie e da lei vuole sapere la verità: cosa prova per il signor Saalfed? Si è innamorata di lui? Per la donna le cose si mettono male perché neppure sua figlia vuole più ascoltarla. Per la vergogna Natascha non vuole rientrare al Fürstenhof. La barista ha paura della reazione dei suoi colleghi e di Fabien. Saranno delusi da lei. André le fa coraggio. Anche Paul prova a darle una mano che, per farla star meglio, le fa passare un po’ di tempo con la piccola Luna. Annabelle, intanto, crede di poter riconquistare Joshua. La ragazza però riallaccia i rapporti anche con sua sorella che la veglia in ospedale. Per il troppo dolore, Robert si fionda sugli alcolici. Infine, Tina riceve una sorpresa. Ragnar torna al Fürstenhof!

Venerdì 22 Novembre: Per Eva arriva al Fürstenhof un terapeuta che, però, nasconde un gran segreto!

Eva sta malissimo a causa di Robert, le sue parole l’hanno ferita profondamente. L’uomo prova a scusarsi con sua moglie ma purtroppo le cose non vanno come spera, anzi. Denise soffre per sua sorella. Annabelle rischia di perdere entrambi gli occhi e la colpa è solamente sua. Joshua prova ad aiutarla e Paul le da qualche suggerimento. Eva ha l’ennesimo attacco di panico. Per questo decide di contattare un terapeuta che, però, nasconde un gran segreto. Ragnar vuole offrire una cena islandese a Tina e per questo chiede ad André di preparargliela. Lo chef però ha una gran paura e sente di avere una grossa responsabilità. Il terapeuta consiglia ad Eva di pensare al suo matrimonio con Robert. Vale la pena continuare a stare insieme a lui? Eva però non sa che dietro ai suggerimenti del terapeuta c’è Christoph che lo ha corrotto pagandolo profumatamente!

Sabato 23 Novembre: Robert ed Eva in guerra, Valentina soffre e non sa da che parte stare!

Il Dottor Michael torna a Bichleim e finalmente può prendere in cura Annabelle che si trova ancora ricoverata in ospedale. Tra Robert ed Eva è ormai guerra. Ciò manda Valentina in confusione. La ragazzina adora entrambi i suoi genitori e non sa da che parte stare. Denise nota che Joshua ed Annabelle si sono nuovamente riavvicinati, torneranno insieme? Per Henry le elezioni si prevedono un flop assurdo, per questo Christoph gli da’ un prezioso suggerimento. Quando Robert ed Eva sembrano riavvicinarsi, il terapeuta s’intromette e li allontana nuovamente. Tina e Ragnar passano molto tempo insieme, André li segue. Lo chef è curioso di sapere come vanno le cose tra i due.

Domenica 24 Novembre: Eva continua a litigare con Robert. Disperata si rifugia tra le braccia di Christoph e…

Denise si rende conto di essere gelosa del rapporto che Joshua ha con Annabelle. Questi sentimenti le fanno comprendere solo una cosa: è ancora innamorata del giovane! Joshua parla con Paul al quale confessa di esser certo che presto tornerà a far coppia con Denise! Annabelle si sta solamente illudendo. Robert si rende conto che il terapeuta li sta ingannando. Prima litiga con Eva e poi pensa a Christoph. Capirà che dietro tutto questo c’è lui? Henry si rende conto che qualcosa non va con Denise. Lei lo tranquillizza e decide di non rivelargli che si è resa conto di amare ancora Joshua. Dopo la lite con suo marito, Eva si rifugia tra le braccia di Christoph…alla fine scatta il bacio (e anche qualcosa in più)! È scandalo a Tempesta D’amore!