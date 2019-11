Tempesta d’amore: anticipazioni da lunedì 11 a domenica 17 novembre. Ecco cosa stiamo per vedere

Durante la settimana scorsa a Tempesta d’amore tante cose sono accadute. Eva e Christoph, dopo essere finalmente tornati al Fürstenhof, hanno ripreso in mano le loro vite. Qualcosa però è cambiato. al signor Salfeed infatti sembra interessare poco ciò che accade nell’hotel, ha tutta l’intenzione di allontanarsi dagli affari ed ha iniziato a dedicarsi ad altro. Per esempio, ha ripreso a suonare il piano. Eva invece ha ritrovato la sua famiglia, suo marito Robert e la sua figlioletta Valentina. Ma niente sembra essere come prima. La sua salute, infatti, ha subito un netto calo. La donna ha iniziato a soffrire di attacchi di panico. Dall’altra parte invece, abbiamo visto Denise e Annabelle farsi la guerra. Le due sorelle si odiano e la furba biondina è addirittura arrivata a desiderare di eliminare fisicamente sua sorella. Intanto, Denise ha baciato Joshua! I due però non sono tornati insieme. Anzi, la ragazza si è dichiarata ad Henry, il suo fidanzato. Cosa succederà nella settimana che stiamo per abbracciare? Vediamo un po’!

Lunedì 11 Novembre: accade qualcosa di molto spiacevole che spezza il cuore di Denise

Robert fa pace con Eva, finalmente la serenità dopo il momento burrascoso a cui abbiamo assistito nelle scorse puntate. Denise riesce a chiarirsi con suo padre ma un po’ di amaro in bocca le rimane. Intanto, proprio Christoph annuncia che all’hotel ci saranno grandi cambiamenti. Avrà deciso di vendere le sue quote? Werner stappa lo champagne con suo figlio. Denise e Joshua appaiono molto vicini durante la festa per l’inaugurazione di una nuova zona appartenente al Fürstenhof. Henry lo viene a sapere grazie ad Annabelle che lo stuzzica e fa da spia. Ragnar torna a Bichlheim e grazie all’aiuto di Romy riesce a fare una grande sorpresa a Tina. Eva e Christoph sono sempre più affiatati. L’attrazione tra i due c’è e si nota abbastanza. Henry ha un attacco di gelosia. Così si reca nello studio di Denise e le distrugge il quadro. Quando la ragazza lo scopre ci rimane malissimo ma non capisce subito che è stato il suo fidanzato. Anzi, pensa sia stata Annabelle!

Martedì 12 Novembre: Denise litiga con Henry, Annabelle resta in ospedale

Furiosa per quanto accaduto al quadro, Denise aggredisce Annabelle. La ragazza da’ un ceffone a sua sorella che finisce su una lastra di vetro. Una scheggia finisce nel suo occhio. Mentre Christoph si prende cura di Annabelle, Denise scopre la verità. Henry, infatti, le confessa che è stato lui a rovinarle il quadro! La ragazza si arrabbia con il suo fidanzato, è crisi nera. Al Fürstenhof arriva il pacco con i libri disegnati da Eva. La donna lo apre insieme a Christoph, qualcosa però la turba e la fa fuggire via. È evidente che la moglie di Robert sta ancora molto male. In ospedale, Denise ed Annabelle litigano. Natascha racconta a Joshua quello che è successo tra le sue sorelle. Tina e Ragnar entrano sempre più in sintonia. Oramai una nuova famiglia è formata!

Mercoledì 13 Novembre: spunta un test di gravidanza! Bebè in arrivo?

Denise si sfoga con Joshua per quanto accaduto con sua sorella. In seguito incontra Henry. Il veterinario le domanda ancora una volta scusa ma per lei non ci sono storie. È troppo arrabbiata con lui ed ha poca voglia di parlarne. Intanto Annabelle, in ospedale, riceve la visita di Joshua e ne approfitta per metter ancor più sua sorella in cattiva luce. Robert è preoccupato per Eva, si sfoga con suo padre Werner, ma alla fine litiga proprio con lei. Fortunatamente i due fanno pace ma Robert è convinto che sia Christoph la causa di quello che sta accadendo con sua moglie. Henry intanto sta male per i troppi sensi di colpa, neanche i suoi amici riescono ad aiutarlo. Ragnar deve far ritorno in Islanda ma decide di salutare Tina preparandole una cena speciale. Durante la serata, però, la giovane chef ha un malore e corre in bagno a vomitare. Il giorno seguente Ragnar va a comprare un test di gravidanza. Bebè in arrivo a Tempesta D’amore? Tina ha paura, ma lui la tranquillizza. La ama e non la lascerà mai.

Giovedì 14 Novembre: Valentina becca Eva e Christoph a letto, ma non è come sembra!

Tina fa il test di gravidanza. Il risultato è negativo, nessun fratellino o sorellina per Tom. Ragnar sembra rimanerci male. Ormai si vedeva già cullare il suo primo figlio. Eva decide di riprendere la sua vita e sconfiggere gli attacchi di panico. La donna così si reca in una baita ma Christoph la segue e i due finiscono per litigare. Denise, dopo aver passato un po’ di tempo con Joshua, ripensa ad Henry. Tina le consiglia di perdonarlo. La ragazza ascolta le parole della sua amica e decide di dare una seconda chance al veterinario. I due si baciano, pace è fatta! Mentre sta tornando al Fürstenhof, Eva ha un attacco di panico. Christoph che la segue come un’ombra la soccorre e la porta a letto per riposare. Lui si mette accanto a lei. Valentina entra in camera, vede Eva a letto con Christoph e pensa al peggio!

Venerdì 15 Novembre: Valentina vuole la verità da sua madre, cosa è successo con Christoph?

Eva cerca un chiarimento con sua figlia. A Valentina spiega quello che è accaduto ma la ragazzina sembra non crederle più di tanto. Anzi, appare delusa dai comportamenti di sua madre. Annabelle è arrabbiatissima perché ha scoperto che suo padre ha deciso di vendere le quote dell’hotel e proprio non riesce a fargli cambiare idea. La donna decide di chiedere l’aiuto di un avvocato per far fuori Werner! Però qualcosa di inaspettato accade. Annabelle si rende conto di non veder bene anche dall’altro occhio. La diagnosi che riceve è terribile. Robert si rende conto che tra sua moglie e sua figlia qualcosa non va. L’uomo però non immagina cosa sia accaduto. Dopo aver litigato, Tina fa pace con il suo fidanzato. Ragnar torna in Islanda. Denise intanto ha dei dubbi sulla sua relazione con Henry.

Sabato 16 Novembre: Annabelle tenta il suicidio, Joshua le salva la vita

Quello che ha scoperto Annabelle è terrificante. La ragazza, di nuovo in ospedale, piange disperata. Suo padre prova a farle coraggio ma non ci riesce. Stanca e stufa di questa situazione, la bionda scappa dall’ospedale. Valentina copre Eva e decide di non raccontare nulla a Robert. Le due però fanno un patto, Valentina chiede a sua madre di star lontana da Christoph. Per sempre. Natascha vuole cantare l’inno nazionale e convince Robert a darle il permesso. Ma mentre prova accade qualcosa di inaspettato alla sua voce. Annabelle scappa tra i boschi, vuole lanciarsi dal burrone e farla finita. Joshua si mette sulle sue tracce e le salva la vita. La ragazza gli da’ un lieve bacio sulla guancia. Intanto Denise ha tanti sensi di colpa.

Domenica 17 Novembre: Natascha canta l’inno nazionale, Eva litiga con Robert

Annabelle torna in ospedale e riceve le visite di suo padre e di Denise. Christoph fa stringere la mani alle due sorelle, arriverà la pace tra le due prima o poi? Natascha cerca di combattere il suo problema di salute e così prepara una birra speciale. La voce le ritorna a va a cantare l’inno nazionale! Eva e Robert decidono di fare un viaggio insieme a Valentina. Quando la ragazzina lo scopre, esplode di felicità. Il signor Saalfed, che intanto ha deciso di riprendere gli affari tra le mani, pensa e ripensa ad Eva. È proprio innamorato di lei! Denise ed Henry hanno ormai ritrovato la serenità. L’amore è tra i due è rifiorito. A causa dell’ingombrante presenza di Christoph, Robert litiga con sua moglie. Viaggio annullato?