Tempesta d’amore: anticipazioni da lunedì 4 a domenica 10 novembre. Ecco tutto quello che accadrà

Una nuova settimana inizia in compagnia di Tempesta d’amore! Nelle puntate precedenti abbiamo finalmente visto gli abitanti del Fürstenhof ritrovare la serenità. Eva e Christoph sono stati ritrovati ed hanno fatto ritorno dalle loro famiglie. Tutto questo grazie alla tenacia di Valentina e alla forza di Robert, Denise e Joshua che si sono avventurati ed hanno tratto in salvo i due dispersi. I due sembrano, però, molto cambiati. Specialmente Christoph che si è trasformato in un leone buono e si è allontanato dagli affari. La salute di Eva purtroppo ha iniziato ad essere altalenante. Intanto una nuova guerra si è accesa: quella tra le sorelle Saalfed, Annabelle e Denise. La malvagia bionda vuole scacciare la dolce mora! Scopriamo dunque che cosa accadrà durante questa settimana.

Lunedì 4 Novembre: Paul permette a Jessica di riabbracciare la sua bambina

Di ritorno a Bichlheim, Romy incontra Jessica che le rivela di star attraversando un periodo difficile perché non riesce a riabbracciare la sua bambina. La ragazza così parla con Paul che decide di dare una possibilità all’estetista: potrà finalmente passare del tempo con Luna. Jessica è felicissima. Intanto, al Fürstenhof cresce la preoccupazione per lo stato di salute di Eva. La donna soffre di continui attacchi di panico e viene visitata anche dal Dottor Michael. Robert è in pena per lei e il Dottor Niederbühl gli consiglia di consultare uno specialista. Anche Christoph, quando scopre tutto, cerca di aiutare Robert. La situazione sentimentale di Denise si complica. La ragazza pensa di essere innamorata di Henry ma…accade qualcosa di inaspettato. Denise litiga con Joshua ma i due, alla, fine, si ritrovano faccia a faccia e si scambiano un bacio.

Martedì 5 Novembre: Eva esce ma dimentica il cellulare, Robert si preoccupa

Robert passa del tempo con sua moglie e le fa coraggio. Al contrario di quello che abbiamo visto settimana scorsa, le cose sembrano andare leggermente meglio. Denise è in crisi e pensa a quello che è successo. Joshua, intanto, racconta tutto a Paul: ha baciato la ragazza che ama. Il figlio di Robert crede di potersi riprendere Denise ma, più tardi, si accorgerà che non è così. Joshua, infatti, la vedrà baciare Henry e ballare con lui alla festa alla birreria. Christoph continua a tenersi lontano dagli affari dell’hotel ed entra anche un po’ in confidenza con Alfons. Per la famiglia Niederbühl si sta avvicinando un momento molto particolare. Michael, Natascha e Fabien dovranno separarsi presto dalla piccola Luna. Questo crea in loro un grande dispiacere. Paul e Romy vanno a riprendersi la bambina. Eva esce ma lascia il cellulare a casa. Ciò crea una gran preoccupazione in Robert e Valentina che corrono a cercarla.

Mercoledì 6 Novembre: Denise discute con Henry, Alfons ritrova Eva

Eva è scomparsa e Robert corre a cercarla, allertando tutto l’hotel. Insieme a lui c’è anche Chirstoph che ha insistito per aiutarlo. Denise ha una discussione con Henry. Il ragazzo teme di perderla per sempre a causa di Joshua. La giovane artista, però, assicura al suo fidanzato che il suo cuore appartiene solamente a lui, per questo deve tranquillizzarsi e non aver paura. Joshua è acqua passata. Eva in realtà non è scappata da nessuna parte. Ma si trova semplicemente con Jessica per fare una passeggiata e scambiare quattro chiacchiere. Annabelle riconvoca Tina al Fürstenhof che quindi fa ritorno. Romy e Paul iniziano la loro vita da genitori accudendo la piccola Luna, intanto Natascha e Michael sentono la mancanza della bambina. Alfons trova Eva. La donna contatta suo marito e sua figlia per dirgli che sta bene e che era solo in giro con Jessica. Per distrarsi, Natascha va a divertirsi a Monaco con André.

Giovedì 7 Novembre: Annabelle contro Denise, Eva ha un malore

Nella cantina dell’hotel Eva ha un malore, l’ennesimo attacco di panico. Christoph corre ad aiutarla, i due entrano sempre più in confidenza. Robert nota in sua moglie uno strano comportamento ed inizia a fantasticare. Cosa sarà successo nella capanna? I due dopo poco hanno l’occasione di chiarirsi ma l’uomo sembra rimanere molto deluso. Annabelle intanto ce l’ha a morte con sua sorella Denise. Prima di tutto perché ha scoperto che Joshua ne è ancora innamorato e poi perché sente suo padre dedicarle parole d’affetto. La perfida biondina si sente messa da parte e medita vendetta. Dopo la serata a Monaco, André appare con un occhio nero e la testa dolente. A prendersi cura di lui ci pensa Natascha, sotto gli occhi divertiti del giovane Fabien. Al Fürstenhof, Romy riceve una visita speciale. Un biondino tutto pepe!

Venerdì 8 Novembre: Robert ha paura di essere stato tradito da sua moglie

A Tempesta d’amore accade qualcosa di inaspettato: Annabelle tenta di uccidere Denise! La bionda tenta di lanciarle un grosso vaso di fiori addosso ma fortunatamente arriva il Signor Werner che vede tutto, si mette ad urlare e salva la vita della ragazza. Alfons intanto si prende cura dell’anima tormentata di Eva. La donna prova a distrarsi dipingendo ma purtroppo non ci riesce. Fortunatamente il marito di Hildegard le fa da spalla come farebbe un padre con una figlia. Robert continua ad essere molto pensieroso ed avere grossi dubbi. Werner parla con Christoph che decide di affrontare Annabelle. Alla giovane chiede di essere più cortese con Denise. Per lui le sue figlie sono tutte uguali e nessuna ha più importanza dell’altra. Intanto, tra le due sorelle l’odio si accende sempre più.

Sabato 9 Novembre: Robert scopre che sua moglie sta male, Henry attacca Annabelle

Denise discute con Christoph, vuole che capisca che Annabelle non è buona come sempre. Purtroppo però l’uomo non vuole darle ascolto. La ragazza ci rimane malissimo e si rifugia tra le braccia del suo fidanzato. Henry vedendo la sua amata star così male appena può attacca verbalmente la furba bionda. Robert scopre che Eva continua a soffrire di attacchi di panico ma che, purtroppo, glielo nasconde. In seguito la vede parlare con Christoph e ci rimane molto male. I due coniugi così finiscono per litigare. Robert è quasi certo che Eva si sia innamorata di Saalfed! Christoph intanto parla anche con Joshua che tenta di aprirgli gli occhi su Annabelle. L’uomo così si ritrova a pensare a tutto quello che ha sentito sul conto di sua figlia, molto probabilmente Denise ha ragione, e decide di affrontarla. Peccato però che Annabelle, sa il fatto suo, e mentre discute con suo padre e sua sorella scoppia a piangere facendoli desistere. Jessica, intanto, si piazza a casa di Romy e Paul per passare del tempo con Luna. Accade, però, qualcosa di molto strano.

Domenica 10 Novembre: Henry distrugge il quadro fatto da Denise

Denise riesce a chiarirsi con suo padre ma le cose non stanno ancora come vorrebbe. Christoph, intanto, annuncia grandi cambiamenti al Fürstenhof che fanno la felicità di Werner e Robert. Quest’ultimo riallaccia con sua moglie e fa pace con lei. Si inaugura una zona nuova dell’hotel. L’evento fa riavvicinare Denise e Joshua. I due brindano insieme e sembrano molto felici. Annabelle lo nota e riporta tutto ad Henry. Il veterinario ha un attacco di gelosia e distrugge il quadro fatto da Denise. La ragazza quando lo scopre ci rimane malissimo ma non capisce subito che è stato il suo fidanzato. Chirstoph Saalfed ed Eva appaiono nuovamente vicini. Anche durante una semplice chiacchierata la loro attrazione è palpabile. Tina riceve una grande sorpresa: torna Ragnar!